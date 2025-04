El tiktoker Naim Darrechi llama «borregos» a los que le defienden la vacuna: «Contagiamos lo mismo»

Naim Darrechi es uno de los tiktoker de moda. Famoso por sus polémicas declaraciones en las que aseguraba que, para que sus parejas accedieran a mantener relaciones sexuales sin preservativo, les decía que era estéril. «Es raro que no haya dejado embarazada a ninguna, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. ¡Y nunca ha pasado nada! Estoy empezando a pensar que tengo un problema», explicó entonces sin reparos. Cuando el entrevistador le preguntó si sus parejas sexuales estaban de acuerdo con esta actitud, el tiktoker aseguró que les decía: «Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos.

De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero , puso en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones del 'tiktoker' e influencer mallorquín durante su charla con el popular youtube Mostopapi .

Sus comentarios en la charla con Mostopapi no son los únicos que han causado revuelo. Esta semana se ha vuelto a convertir en noticia al llamar «borregos» a los que defendían la vacuna y le pedían que se vacunase. «Vacunaos y haced lo que queráis, pero yo no me he vacunado, por perezoso y por vago y por hacerle caso a mi papá. ¿Cómo que me vacune? ¿Qué pasa? No, no quiero, respeta. No me da la gana, no me voy a vacunar», comenzó diciendo.

Ahora mismo en directo Naim Darrechi, el que engañaba a sus parejas sexuales para no ponerse condón, y al que siguen 26 millones de niños y jóvenes, dando un mensaje antivacunas y exhibiendo su ignorancia ante miles de personas.

«Vosotros os habéis vacunado para poder entrar a los sitios. No lloréis, porque si nadie hubiera hecho presión, nadie se habría vacunado. Porque eso no te cura de nada». Ante los comentarios de la gente recriminándole su actirud, el joven se limitó a decir: «Me vais a hacer hablar de algo que me tenía que haber informado más. Cada medicamento, el ibuprofeno, por ejemplo, tiene 10 años de estudio antes de lanzarse al mercado. La vacuna de la Covid, tú vacunado y yo no vacunado, contagiamos lo mismo . Es igual. Se está estudiando aún. No hay ninguna efectividad, no hay nada realmente. A mí, que vengan y me digan borregos como vosotros 'vacúnate'...», senntenció.