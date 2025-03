El terrible error de la Princesa Ana en su primera entrevista tras la muerte del duque de Edimburgo

Todo fueron decepciones en la primera entrevista televisada de la princesa Ana de Inglaterra tras la muerte de su padre, Felipe Mountbatten , que esta semana hubiera cumplido 100 años. La hija mayor de la Reina Isabel II habló con el periodista Chris Ship para la cadena privada ITV, donde apareció vestida con un conjunto de chaqueta de lana y falda, en gris y ribetes amarillos, luciendo unas botas altas de ante, un ‘outfit’ sobrio y elegante que, sin embargo, acabaría por gastarle una mala pasada. La elección del ‘set’ para la entrevista fue criticado porque no sirvió para mostrar algo más de la vida privada de la princesa, que apenas ha mostrado al público su residencia en Gatcombe Park, en Minchinhampton. Pero lo que llamó poderosamente la atención a los espectadores es que no estuvo sentada en la ‘postura real’, es decir, erguida y mirando de frente al entrevistador: la princesa cruzó las piernas, un gesto de naturalidad que se salta una de las normas no escritas del protocolo de los Windsor que la Reina Isabel II cumple a rajatabla, como pudo apreciarse en su posado junto a los líderes del G7. Para ese momento, además, se pudo comprobar cómo se siguieron todas otras las reglas del protocolo real: nadie puede hablar antes que ella, sólo ella puede dirigirse a los demás para iniciar una conversación. A pesar de su reciente viudedad y de la solemnidad del acto, Isabel II se permitió gastar una pequeña broma a Boris Johnson sobre si se debía fingir que se estaban divirtiendo.

No es la primera vez que la princesa se convierte en protagonista de una polémica a cuenta de una entrevista: el año pasado, sin ir más lejos, habló con la revista ‘Vanity Fair’ (edición USA) cuando iba a convertirse en la primera mujer que alcanza el cargo honorífico de capitana general de la Marina Real. Ana de Inglaterra, que fue amante del ex marido de su actual cuñada, fue muy dura con el Príncipe Harry y Meghan Markle .