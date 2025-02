Terelu contra Carmen, la guerra de las Campos continúa

Tras un verano alejadas y disfrutando cada una de sus vacaciones Terelu Campos y Carmen Borrego han regresado al trabajo y pronto se ha vuelto a notar los roces que sigue habiendo entre ellas a cuenta de Alejandra Rubio, hija de Teleru .

El pasado sábado Carmen, que ha fichado por 'Sálvame', se despachó contra Alejandra, llamándola «desquiciada» y «aprovechada» , algo que no ha sentado nada bien a Terelu y ha vuelto a abrir la brecha entre las hermanas. Era Emma García, en el programa 'Viva la vida', quien se hacía eco del malestar de la mayor de las hermanas y aseguraba que Terelu «está que fuma en pipa desde que escuchó a Carmen. Lo ha visto hoy cuando lo hemos mostrado, imaginaos cuando ha escuchado las palabras de Carmen».

Carmen Borrego sobre Alejandra

En su última entrevista en el ‘Deluxe’ , Carmen Borrego retaba a Alejandra: «A mí me gustaría que ella dijera públicamente cuál es el problema que tiene conmigo porque la verdad es que no lo sé», al tiempo que añadía «Creo que cada uno es libre de estar en los programas que quiera. Este rollo le ha ido muy bien, pero ya no me va. A ella le ha ido muy bien mi presencia. Le está funcionando muy bien el enfrentamiento conmigo . Ya no quiero seguir hablando de esto porque al final va a terminar mal de verdad, no tengo la más mínima intención». Pese a asegurar que quiere enterrar el hacha de guerra, acabó sorprendiendo con la respuesta que le dio a Jorge Javier Vázquez cuando este bromeó con la idea de que le gustaría tener una tía «tan desquiciada como Carmen». « A lo mejor está ella más desquiciada que yo» , dijo la hija de María Teresa.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio el pasado mes de febrero Gtres

El enfrentamiento entre tía y sobrina viene de lejos, ya en el mes de febrero, Borrego aseguraba haberse «sentido dolida» con Alejandra a lo que esta respondía «Puedo entender que se haya sentido mal por cómo me comporto a veces, pero las cosas se hablan en privado, no públicamente. No es verdad que no la soporte pero me parecen innecesarias algunas cosas y no ha pasado nada grave que corte nuestra relación de raíz, pero son cosas que a mí me molestan. Hay actitudes que no creo que sean buenas», decía ya en aquel momento la hija de Terelu.

En aquel momento ambas parecían dispuestas a acercar posturas y se reunían en la terraza de un restaurante madrileño para hablar de lo sucedido e intentar arreglar las cosas. Aquel acercamiento no dió los frutos esperados y la guerra en el clan Campos sigue abierta.