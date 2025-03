La tensa tarde de las influencers por la caída de Instagram: «Si hubiera sido un Black Friday, habríamos perdido mucho»

Hace más de una década que las redes sociales llegaron para cambiar el mundo de muchas personas. Tanto es que así que hoy en día numerosos internautas pueden presumir de ganarse el pan creando contenido a través de estas herramientas de comunicación. Por ello, cuando ayer se produjo una caída a nivel mundial de Instagram, Facebook y WhatsApp , que se alargó durante un periodo de seis horas , muchos de estos profesionales vieron como se venía a bajo su medio vida. Las situaciones fueron muy dispares, pero los influencers españoles coincidieron en que, de una manera u otra, sus planes de trabajo se desmoronaron, viviendo una tensa tarde del lunes 4 de octubre.

Paula Camarós es una de las creadoras de contenido a la que la caída le pilló a contrapié. «Fue una sorpresa, tenía agendadas diferentes publicaciones y veía que no se recargaba. Pensé que era el router de casa y le pedí a mi marido que me compartiera los datos, pero tampoco funcionaba. Cuando fui a avisar a mi agencia tampoco enviaba mensajes el WhatsApp, fui a Google y ya vi que se había caído a nivel mundial », relata a ABC. Su descuadre fue más de agenda que económico, aunque reconoce que si hubiera sido un día de mayor demanda de productos el impacto negativo habría sido muy notable. «La realidad es que no podíamos hacer nada, así que he tenido que reagendar. Pierdes más a nivel de tranquilidad que de dinero. Si esto llega a ocurrir en Black Friday, hablaríamos de haber perdido mucho », explica Camarós, cuyo perfil @babysuitebypau cuenta con casi 200.000 seguidores en Instagram.

Respecto a la problemática de cómo aceptan las marcas este tipo de contratiempos en los que los usuarios descienden notablemente, Camarós apunta a que la importancia reside en continuar con el contenido. «Es un poco rollo porque con las publicaciones dependes de agencias, de intermediarios, de los días exactos que tienen controlados con las estadísticas y toca volver a agendar . Si has publicado una 'storie' y ha tenido un 60 por ciento menos de impacto, la marca te intenta pedir que le publiques algo extra», explica. Camarós, además, desempeña otra labor profesional en el negocio que regenta: un centro de maternidad en la localidad de Pozuelo de Alarcón. Aquí el impacto fue mayor todavía. «A nivel empresarial me afectó casi más que en el Instagram, porque nos manejamos con los clientes a través de WhatsApp y, con la caída, muchos pagos no pudieron entrar, ni podían comunicarse con nosotros», señala.

A Marianela Hernández , conocida en Instagram como @marilynsclosetb y especializada en estilo de vida, maternidad y moda, la interrupción del servicio le sorprendió durante las clases extraescolares de sus hijos. «Al ser madre de 3, aproevchaba para subir contenido en ese momento, pero vi que no le llegaban los mensajes a las personas con las que tenía que cuadrar mis próximos trabajos. No podía hacer absolutamente nada, tenía previsto subir un vídeo y no me dejaba», manifiesta esta influencer que cuenta con 195.000 seguidores. «Gracias a Dios no tenía ninguna campaña agendada para marcas , pero cualquier cosa que tengas se te descuadra de la agenda y hoy por la mañana estoy tratando de cuadrarlo. Otro día hubiera tenido un impacto mínimo de 700 euros», dice con cierto alivio. Para esta tinerfeña, de 33 años, su mayor preocupación durante la tarde del lunes fue el pensar cuánto tiempo se iba a alargar este entuerto. «No sabía si tenía que comprarme otro móvil o qué hacer. Además, cuando volvió la red ya no era hora para publicar nada. Suelo publicar dos veces al día y hoy, por miedo, de momento no lo voy a hacer », asegura.

Algo más tranquila respira Noemí Navarro , o lo que es lo mismo @noemimisma en Instagram, una influencia que el lunes, por suerte, no había establecido campaña alguna en red social. «Yo tengo sentimientos encontrados, una parte fue un poco preocupante al ver qué estaba pasando, porque no podíamos ver ni publicar nada, fue un poco desconcertante. Cuando me puse leer a Twitter que podía ser un poco más grave o que se podía haber borrado algo hubo un momento de preocupación porque yo vivo de esto, pero entendí que era imposible que esto se cayera. Lo cierto es que ayer no tenía una obligación contractual; fue un poco un alivio. Esto es como cuando estás en una oficina y se rompe el ordenador: descansas un rato», remata esta influencer especializada en estilo de vida. A partir de hoy, sus 190.000 seguidores podrán seguir disfrutando de su contenido.