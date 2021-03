Santigo Cañizares, roto de dolor, recuerda a su hijo fallecido con tan solo cinco años Desde el fallecimiento del pequeño, el exportero de la Selección Española y su mujer se han involucrado en numerosas causas para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil

Fue en marzo de 2018 cuando el hijo de Santiago Cañizares y Mayte García, Santi, murió de cáncer con tan solo cinco años contra el que llevaba luchando muchísimo tiempo. Fue el propio exportero del Real Madrid quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter. «Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado», escribió. A los pocos minutos, su mujer también dejaba un emotivo mensaje, junto a una fotografía del niño: «Mi amor, mi vida, mi ángel, gracias por todo lo que me has enseñado y por la paz que me dejas. Respiraré y viviré por ti. Siempre conmigo. Te amo».

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) March 23, 2018

Desde el fallecimiento del pequeño, el matrimonio se ha involucrado en numerosas causas para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Un año y un mes después, la pareja seguía luchando por volver a la normalidad y, sobre todo por sus dos pequeñas, que nacieron trillizas junto a Santi. «Somos personas de fe, creemos que nuestro hijo, su hermano, está en un lugar fantástico, cerquita de Dios y que al final el vino aquí a hacer una misión», dijeron entonces unos emocionados padres.

Dos años después, Cañizares le recordaba así: «Dos años desde que te marchaste al mundo que mereces... dejando aquí tu legado y tu lección... valores que hoy ante la dificultad alimentan la fortaleza de la familia... Te recordamos cada día, estás presente en cada una de nuestras conversaciones, y siempre coincidimos en que eres lo más bello que jamas hemos visto. Te queremos pequeño... Mamá está muy orgullosa de ti... Beso al cielo, vida mía!!».

Esta semana se han cumplido tres años de esta trágica pérdida y el futbolista ha utilizao su perfil de Instagram para rendirle homenaje a su pequeño: «Tres años sin ti… tres vidas desde entonces. Y las que nos quedan… muñequito hermoso de Dios. Quédate tranquilo, aquí todo en orden», ha escrito el que fuese portero de la Selección Española junto a una imagen caminando con su hijo de la mano por el pasillo de un hospital.

Su madre también ha querido expresar su dolor a través de la misma red social. «Tres años sin ti. Mi luz, mi guía… aunque no te lo creas, sigo aprendiendo de ti, ¡cada día! Y cuanto más tiempo pasa, aún valoro más la mayor lección que nadie me supo dar y la más simple: valorar lo que la vida nos presenta y con quien nos hace tropezar. Ayudar a quienes tienes, pero sobre todo aprender a cuidarlos. Y lo más importante: vivir y conseguir lo que te propones y nunca rendirse, ¡nunca jamás! ¡Cómo te echo de menos, pequeño!».