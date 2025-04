Sánchez Dragó: «Me he acostado con muchas mujeres y ninguna me ha pedido que usara condón» El escritor se ha pronunciado sobre la polémica del 'tiktoker' Darrechi quien aseguró que, para que sus parejas accedieran a mantener relaciones sexuales sin preservativo, les decía que era estéril

La ministra de Igualdad, Irene Montero , anunció el pasado lunes 12 de julio que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones del 'tiktoker' e influencer mallorquín Naim Darrechi en una charla con el popular youtube Mostopapi.

Darrechi, con casi 27 de millones de seguidores aseguró que, para que sus parejas accedieran a mantener relaciones sexuales sin preservativo, les decía que era estéril. «Es raro que no haya dejado embarazada a ninguna, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. ¡Y nunca ha pasado nada! Estoy empezando a pensar que tengo un problema», explicó Darrechi sin reparos. Cuando el entrevistador le preguntó si sus parejas sexuales estaban de acuerdo con esta actitud, el tiktoker aseguró que les decía: «Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega».

Muchos han sido los famosos que se han pronunciado sobre esta polémica, entre ellos el escritor Fernando Sánchez Dragó , quien ha criticado las palabras de la ministra. «Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días», ha escrito a través de su perfil en Twitter.

Unas palabras que han causado una gran indignación entre los usuarios de la red social.