'Sálvame' contacta en directo con Lydia Lozano tras su complicada operación de médula

«No lo estoy pasando bien, me da miedo», confesó Lydia Lozano (60 años) durante su última aparición en 'Sálvame'. Tal y como la propia colaboradora de televisión contó, llevaba semanas notando un hormigueo en las manos como consecuencia de un problema en las cervicales. «El hormigueo es un aplastamiento en la médula. Y es lo que me da miedo»,explicó frente al asombro de sus compañeros. «Si me dicen que a los tres días puedo volver, vuelvo. Pero no puedo hacer muchas cosas, no puedo coger peso, me tengo que cuidar bastante», comentó entonces sobre los días posteriores a la operación.

A las ocho de la mañana del pasado martes, Lydia Lozano ingresó en el hospital acompañada de su marido, Charly para poner solución al aplastamiento de médula que le producía un hormigueo constante en las manos . La operación comenzó a las diez de la mañana y se alargó hasta las 14.30 horas. Esta mañana, la revista 'Semana' ha publicado una entrevista con la televisiva poco antes de entrar en quirófano. «Temía quedarme en silla de ruedas», ha confesado. «Aunque los médicos me tranquilizaron y me dijeron que esta operación se hacía todos los días, a mi me daba pavor», ha añadido.

Esta tarde, el programa en el que colabora ha estado muy pendiente de la salud de su compañero e incluso un reportero se ha desplazado hasta la misma puerta del hospital para contar el minuto a minuto de la recuperación de Lydia. Hasta ahora se sabía que la operación de la televisiva había salido bien e incluso que había salido de quirófano «más alta», en concreto un centímetro y medio más de estatura: « Han estirado sus vértebras , han puesto como unos apliques y han hecho que salga más alta de lo que ha entrado», y se espera que tenga que estar ingresada un par de días más en el hospital y al menos dos semanas de recuperación en casa de baja sin poder trabajar.

Lydia ha querido contactar esta tarde con el programa para contar cómo se encuentra tras la operación. «Ahora estoy bien pero me imagino que cuando me quiten la medicación me empezarán los dolores fuertes», ha comenzado diciendo. Sobre la operación ha dicho que «es bastante complicada e incómoda porque estás con la cabeza colgada y de la espalda te cuelgan pesas». También ha dicho que tras la cirugía, «el médico me ha enseñado el antes y el después y no daba crédito... el médico me ha dicho que cómo aguantaba los dolores, estaba destrozada», y ha asegurado que aunque se encuentra mejor «todavía no se me ha pasado el hormiguero».

Tras esto, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado cómo ha pasado la noche. «Fatal porque me doparon tanto por el día que por la noche estaba súper despierta», y ha añadido que «me dieron una pastilla antes de ir a quirófano porque estaba súper nerviosa y me dijeron que así no me podían operar porque hay que estar muy quieta», como consecuencia «estuve durante todo el día durmiendo y me reactive por la noche». Sobre la recuperación, Lydia ha dicho que «voy a tener dolores pero en principio puedo hacer vida normal. Me han dicho que tengo que caminar todos los días al menos media hora y que no puedo coger nada de peso».