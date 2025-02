Guerra en el clan Pantoja: Anabel derrumbada porque Kiko e Irene no le hablan

Anabel Pantoja está siendo una de las colaboradoras más atacadas de las últimas semanas por sus compañeros de «Sálvame» por su actitud al no posicionarse en la polémica familiar que desde hace tres meses ocupa horas y horas en tertulias del corazón y protagoniza exclusivas en revistas de prensa rosa . «No me quiero desvincular de mí tía ni de mi abuela porque personalmente les quiero, no tengo interés en hablar de ellos», se justificó entonces Anabel. «¿Para qué voy a meterme? ¿Para apoyar a uno y perder a otro? ¡No quiero! », añadió. «Si se ha sentido solo, que no lo sienta, simplemente estoy en la distancia, puede llamarme, pero él decidió no contármelo porque sabía la cercanía que tengo con mi tía. Él me dijo que quería mantenerme al margen porque iba a sufrir mucho», explicó Anabel en relación a su actual relación con su primo.

Esta tarde, la colaboradora ha roto en llanto tras escuchar los reproches de la mujer de su primo, Irene Rosales , que ha entrado en directo en el programa de televisión a través de una llamada telefónica para quejarse de la falta de apoyo de Isabel Pantoja en la desintoxicación de Kiko Rivera . «Mi suegra el único momento que nos ayudó fue la semana del Rocío. Después de eso nadie más ha ayudado », ha comenzado diciendo. «Cuando Kiko dice que no había sentido la ayuda de la madre es verdad. Aquí nos lo hemos tenido que tragar durante mucho tiempo». La nuera de la tonadillera asegura que a día de hoy, la lucha del Dj para superar sus adicciones es «algo que seguimos sufriendo». « No soy Teresa de Calcuta , pero llevamos tres años con el tema este y esto no se acaba de la noche a la mañana. Isabel Pantoja se equivocó porque esto no se arregla de la noche a la mañana. Ella se enteró y se volvió loca para buscar una solución, pero su solución fue de una semana. Estoy al lado de mi marido. Ella tendría que haberme preguntado más veces cómo está Kiko, si necesita ayuda, cómo le va con el psiquiatra, cómo le va con la medicación», ha zanjado. Y sobre la defensa de Anabel a su tía, ha añadido: «Entiendo su situación, pero con la de conversaciones que yo he tenido con ella… Solo en esto, que sabe lo duro que es para mí, podría haber sido un poco más flexible porque a mí ya me duele».

«Anabel se siente con muchísima responsabilidad y la única que se enfurece es ella… Sé que ella en el fondo sabe que su tía ha podido hacer más. Ella misma me ha dicho ‘no sé como aguantas», ha dicho la sevillana. Aunque ha querido dejar claro que «no entro para decir que ella tiene la culpa de lo que le ha pasado a Kiko ». «Puedes decir que ha hecho cosas muy buenas, pero cuando ha tenido un problema grave de salud no ha estado».