Cruce de insultos entre Kiko Matamoros y Anabel Pantoja: «cerda», «sucio», «payaso», «sinvergüenza»

Anabel Pantoja es una de las colaboradoras más atacadas por sus compañeros de «Sálvame». Su vinculación familiar con el clan Pantoja le ha traído más de un dolor de cabeza. Ha sido acusada en muchas ocasiones de aprovechar su posición como «sobrina de Isabel Pantoja » para ocupar un sillón en el espacio televisivo , sin embargo ella quiere desvincularse de la fama de «enchufada» y ganarse el respeto del resto de colaboradores y el público.

Con mucho trabajo y esfuerzo, poco a poco la joven se ha ganado un hueco en el mundo de las redes sociales. Desde que comenzó a posar orgullosa de sus curvas , la prima de Kiko Rivera gana más dinero como modelo de tallas grandes, aunque las polémicas televisivas de su familia ponen en peligro su éxito.

Ayer por la tarde, Kiko Matamoros reprochó a la joven su actitud al no posicionarse en la polémica familiar que desde hace tres meses ocupa horas y horas en tertulias del corazón y protagoniza exclusivas en revistas de prensa rosa. «No me quiero desvincular de mí tía ni de mi abuela porque personalmente les quiero, no tengo interés en hablar de ellos», se justificó Anabel. «¿Para qué voy a meterme? ¿Para apoyar a uno y perder a otro? ¡No quiero!», añadió.

«Si se ha sentido solo, que no lo sienta, simplemente estoy en la distancia, puede llamarme, pero él decidió no contármelo porque sabía la cercanía que tengo con mi tía. Él me dijo que quería mantenerme al margen porque iba a sufrir mucho», explicó Anabel en relación a su actual relación con su primo. «Se tapa los ojos para no mirar como los monos de Gibraltar», apuntilló Matamoros, con lo que encendió la mecha de una brutal discusión en directo llena de insultos y reproches. «Tú me llamas mono, yo te llamo cerdo», le contestó ella visiblemente alterada. «Con lo de cerdo no sé si te refieres a tu tío, a tu primo, a algún familiar tuyo o a mí», respondió el colaborador con cierto tono chulesco. «En cualquier caso, la que se produce como una cerda y como una cobarde eres tú», añadió antes de que la joven le tildase de «sucio», «payaso» y «sinvergüenza», al tiempo que aseguraba que «no es mi guerra y me quieres meter a mí, yo no me he peleado con nadie».