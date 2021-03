De la salida de Pablo Iglesias al no sé si quiero más a mi cabra o a mi novia de Hugo Los memes de la semana

La salida de Pablo Iglesias de la vicepresidencia del Gobierno para intentar frenar a la derecha en Madrid no solo ha convulsionado la política, también las redes sociales. Las chanzas no han cesado ante el estupor por una decisión tan inesperada como sorprendente. «España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa», decía Ayuso poco después.

#ULTIMAHORA 🔴 | Pablo Iglesias abandona La Isla de las Tentaciones para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. #LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/HRUUgnpbm5 — Alejandro Gálvez Navajas (@alegalnav) March 17, 2021

Que Hugo de 'La isla de las tentaciones' dudase sobre si quería más a su cabra o a su novia Lara también ha llenado el muro de Twitter con divertidas ocurrencias. El gallego dejaba atónitos a todos, hasta a la mismísima Sandra Barneda que vive muy de cerca esta historia de amor.

La cabra de Hugo escuchándola desde el monte #LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/d4KCP6UMNT — Nuria Sebastián🌪 (@nurzyp34) March 17, 2021

La decisión más difícil de su vida #LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/J7K2t1QkCL — ceciarmy (@ceciarmy) March 17, 2021

La cara que se le quedó a Antonio David Flores al saber que su exmujer Rocío Carrasco hablará por fin tras 25 años guardando silencio, no tiene desperdicio.