Rosana llora la muerte de su hermano: «Me siento descosida» La artista acaba de perder a uno de sus pilares como consecuencia de un cáncer de pulmón

ABC Actualizado: 22/03/2021 10:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rosana (57 años) se encuentra en uno de sus peores momentos personales. Su hermano, una de las personas más importantes de su vida, acaba de fallecer tras luchar contra un cáncer de pulmón. Así lo ha desvelado a través de sus redes sociales donde ha querido rendirle un sentido homenaje.

«La foto no es buena, pero mi hermano la hace buena y bonita como él», ha comenzado escribiendo junto a una fotografía de ambos de cuando eran pequeños. Desde el triste fallecimiento, Rosana reconoce sentirse descosida.

«Hay una parte mía que hiciste tú. Ayer te fuiste y hoy me siento descosida... Tengo un roto por el que entra frío y rabia, y un montón de cosas que sólo deseo dejar de sentir pronto, porque no son buenos remiendos... Nos dejas un montón de recuerdos tan bonitos como tu alma, cosidos con hilo rojo... y con eso me quedo para siempre», escribe.

Fue el pasado año cuando Rosana decidió raparse la cabeza tras conocer el cáncer de su hermano. En ese momento se encontraba muy lejos de su ser querido, refugiada en su casa de Colombia por el coronavirus. Decidió entonces apoyarle así desde la distancia en su lucha contra la enfermedad. «Por ti y contigo hermano... #lavidaesbonita #lavidaespacompartir #lomejorestaporllegar #llegaremosatiempo», escribía Rosana en su cuenta de Instagram.