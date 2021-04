Rosalía y Playboi Carti, ¿nueva pareja sentimental o un producto de marketing? Al rapero y la cantante española se les ha visto varias veces juntos en Los Ángeles. Es pronto para afirmar que entre ellos hay algo más que una amistad

La supuesta nueva pareja formada por Rosalía (27 años) y Playboi Carti (24) parece generada por un algoritmo aleatorio que permite sorprendentes decisiones al azar. También podría estar diseñada de la mano de un publicista que considera su fortuito encuentro con los paparazzi de Santa Mónica una mina de oro, sobre todo si tenemos en cuenta que el mismo día que Carti sacaba tema en las redes se les hacía fotos juntos a las puertas de un conocido restaurante. La extraña pareja, ella es tres años mayor que él y nunca se le ha visto con su grupo, puede ayudarse mutuamente en su carrera profesional ya que la española es ahora tendencia dentro de un mercado diferente y él sueña que su canción tenga un recorrido universal.

Sea cómo sea, no se deja de hablar en Los Ángeles, y más allá, de los encuentros nocturnos entre la cantante española y el rapero punk de Atlanta. Antes de meternos a describir la vida de Rosalía en Los Ángeles, cabe destacar que Playboi Carti es uno de los artistas fenómeno del momento, un joven que cambió su patinete y su barrio en el sur de Atlanta por una vida de lujo en su mansión a la vera del Pacífico, donde trata de reencarnarse en Sid Vicius, el icono del punk y bajista de los Sex Pistol. «Mi banda favorita son los Sex Pistols», apuntó Carti en una entrevista reciente, como si confesara un oscuro secreto. Imagen de Louis Vuitton en el pasado, ahora se acerca a Givenchi con el cuero, el metal, la malla y el rojo sangre que son las herramientas de vestuario empleadas por Carti de manera regular en su búsqueda por resaltar la influencia de la cultura punk experimental dentro de su imagen y en su música. «Si el mundo va a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tu cruz es recta, entonces voy a poner mi mierda al revés. Si odias los cigarrillos, entonces voy a fumar tantos como pueda. Estoy en contra de todo», dijo hace no mucho Carti revelando su actitud. Su nuevo tema es Whole Lotta Red, un video dirigido por Nick Walker que muestra a Carti y a su grupo de amigos punks sembrando el caos en un supermercado, una canción que marca su regreso tras su debut, en 2018, con Die Lit. Carti adopta una estética y un sonido más punk que según afirma será algo regular y relevante en el futuro. Bajo la tutela de Kanye West, que es quien produce sus temas, Playboi Carti es, sin duda, el artista del momento.

A Rosalía también le gusta ir contracorriente rompiendo cánones dentro de los palos del flamenco y puede que junto a Playboi encuentre un compañero a la medida para conversar sobre ruptura de tendencias musicales. En cualquier caso, en las fotos que han trascendido de su último encuentro nocturno, se le ve a él bien parapetado tras sus guardaespaldas mientras la española parece muy sorprendida de verse atrapada por los fotógrafos que les esperaban a las puertas del elegante restaurante en el que coincidieron.

Rosalía conquistó al mundo de la música con su «vivo rápido y no tengo cura», demostrando, con su arrastrar las palabras en un andaluz que no le pertenece, que el flamenco urbano es su elemento y ya forma parte de la generación de compositoras que invoca el poder femenino para la creación de sus letras dentro de un género musical al que ha dado nueva vida con su formidable estética. Viviendo en Los Ángeles desde hace un año, la artista disfruta de su vida de incognito paseando en bicicleta por Santa Mónica, comprando discos en Ameba o componiendo en casa de sus amigos.