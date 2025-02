Rocío Terry y Lourdes Montes abren las puertas de su nueva tienda

En 2016 y tras ver un desfile de trajes de flamenca, Lourdes Montes , abogada de formación y esposa del torero Francisco Rivera y su amiga y desde hace unos años socia, Rocío Terry, perteneciente a la familia bodeguera con más solera de Sevilla, decidieron poner en marcha Miabril, una firma de moda flamenca. Un sueño que vio sus frutos en el último desfile de SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca), cuando al día siguiente la tienda no paró de recibir clientela. Pero la maldita pandemia las dejó sin Feria de Abril y con los trajes colgados en las perchas de su antigua tienda.

Con buen olfato decidieron no quedarse de brazos cruzados y apostar por las mantelerías «No somos decoradoras somos proveedoras para empresas de eventos y caterings. Hemos colaborado con el hotel Vincci en la plaza de Molviedro, el Hotel La Malvasía del Rocío y nos fuimos a Madrid con nuestro muestrario y la verdad es que nos ha ido muy bien porque hemos puesto los manteles y las servilletas en el Wellington, en el restaurante Amazónico, en la última cena de Lancome . Los tejidos son fabricados en España y en 48 horas los servimos», explican ilusionadas. Y en ese resurgir de Miabril se incluía cambiar la tienda por una más grande en la calle Virgen de la Fuensanta, 10 en Sevilla. «Se nos quedaba pequeña la otra, había solo un probador. Tenemos un taller con seis señoras cosiendo. Aquí va haber una para los arreglos, porque nosotras hacemos los trajes para una talla 36 que se puede convertir en una 40. Y ahora todo eso, se podrá hacer todo aquí». Ultiman ya su colección ‘Bajo el soul de Andalucía’ que va a ser una continuación de la que tuvieron que suspender por la pandemia y esperan subirla a la pasarela el próximo 3 de febrero en la edición de SIMOF. El secreto de la marca «nuestro traje no va a pasar nunca de moda. Es un básico, le metemos colorido, adornos, para una mujer alegre, guapa y elegante. Nosotras apostamos por el clásico traje de lunares, con un algodón blanco que transpire y hemos recuperado los bordados suizos que se ponían antiguamente. El que te compres hoy no pase de moda», aseguran Montes y Terry. No regatean en la calidad de sus diseños que son únicos «no hay dos trajes iguales y cuestan entre 600 y 800 euros. Pensamos que es un precio asequible porque lo tienes para toda la vida. El que cobre más es una locura», aseguran.

Ambas eran amigas antes que socias y aseguran que en toso estos años no han tenido nunca un problema. «Nos respetamos, queremos y complementamos. Donde no llega la una, llega la otra» ese confiesan es el secreto. Su deseo para estas fiestas, además de muchas salud para seguir viviendo su sueño, que la gente se vista mucho de flamenca y recuperar el movimiento del negocio que se había perdido.