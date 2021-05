Rocío Carrasco sobre Fidel Albiac: «Ahora creo en el amor porque lo tengo a manos llenas» ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha mostrado imágenes inéditas de la boda de Rocío Carrasco con Fidel Albiac

Antonio Albert Madrid Actualizado: 13/05/2021 02:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

7 septiembre de 2016. ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ hace un descanso entre tanta tragedia para mostrar imágenes inéditas y exclusivas de la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Son fotos e imágenes de vídeo casero, un toque ‘vintage’ tan alegre como feliz en mitad de tanto sufrimiento relatado durante los episodios anteriores. «¡Te como la cara porque te quiero!», son las palabras que Rocío Carrasco le dedica a su marido antes de todos los invitados rompan a aplaudir.

«Creíamos que nos merecíamos hacer algo justo para agradecer a la gente que había estado con nosotros en todos los momentos importantes de nuestra vida». Rocío habla así de uno de los días más importantes de su vida: «La boda era un sueño cumplido que durante mucho tiempo no se pudo realizar. Y aunque estaba emocionalmente hecha una mierda, estaba cumpliendo una de las últimas voluntades de mi madre: ‘Tú no te creerás que yo me voy a morir sin dejarte casada con éste.’ Me he casado para toda la vida. Esta es la única, la otra no existió. Creo en el amor porque lo tengo a manos llenas. Ahora sé lo que es el amor».

Rocío se aferra a los buenos momentos de esa jornada: el recuerdo de la mano de su padre al sentir el tacto de la piel de su tío Antonio («Hoy es un día para llorar de alegría, no de pena», le dijo el padrino al verla emocionada), la voz de Miguel Poveda al piano cantando ‘Contigo vibro’… « Camino del altar yo iba flotando, como en un sueño del que no quería despertar. Fui tan feliz ese día, se nos nota en la cara. Fue maravilloso. Por mí, por Fidel y porque sé lo que significada para mi madre».

Entre los invitados destacan sus amigos, pero también su familia: su tío Antonio, su prima Chayo con sus hijos… «Mi tía Rosa Benito, que salía de la peluquería y recibió una llamada antes de declinar la invitación». No fueron invitados ni sus tíos Amador y Gloria, ni sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, «porque no tengo ninguna relación».

Chayo el día de la boda de Rocío - Gtres

A su hijo, como dice, no le hacía falta invitación: «Mi hijo era parte de esa boda, por eso no tenía que invitarle, era algo con lo que estaba loco, que le hacía una ilusión bárbara. A mi hija no la invité». Pero David Flores nunca llegó a la boda. Aunque Rocío había comprado el traje, la camisa, la corbata y los zapatos para que su hijo luciera como un pincel, el niño nunca llegó. David se fue en junio con su padre y pasó todo el verano con la otra familia: «A saber qué información le llegaba porque el que se la daba era su padre, que si yo no he querido invitarle, que si no he querido verle…».

Rocío asume que todo lo hizo por su hijo, aunque al final sirviera a la estrategia del padre: «Yo accedo a que pase los dos meses de verano con el padre porque es David quien me lo pide: quiere estar con sus hermanas en julio y en la feria de Málaga en agosto. Pusimos las fechas de la boda para que coincidiera con el regreso del niño y el posterior inicio del curso escolar». Su abogada envió un mail solicitando que comunicara qué día devolvía al niño para que asistiera a la boda de su madre. El abogado le contestó que no sabe nada, que le llamara ella: «Pero yo no puedo llamar a este ser porque en las primeras llamadas me insultaba, me increpaba, me decía ‘Ya te he quitado un hijo ahora voy a por el siguiente’. No podía». Y no lo hizo. Eso provocó la reacción que tanto temía. Así, el día de su boda, se despertó con una imagen impactante: «Era una portada de ‘Lecturas’ con mis hijos llorando. El titular era ‘Mientras ella se casa, sus hijos lloran’. Era otra exclusiva, otro pacto cobrado en el que ese ser usa a sus hijos como escudo para acusarme de ser mala madre. No tiene escrúpulos para poner a su hijo llorando en una portada. Vive de su ex mujer hasta que pueda vivir de sus hijos. Pero yo no iba a permitir que me arruinara ese día también». Y no lo consiguió.