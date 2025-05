Rocío Carrasco: «Lo cuento hoy porque he procurado que mis hijos vivieran con la figura de su padre intacta»

Tras grabar el relato de la agresión sufrida a manos de su propia hija, Rocío Carrasco se confiesa al equipo de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’: «Hoy no me siento mejor. Sé que me sentiré mejor. Siento que he soltado un lastre muy importante, muy traumático en mi vida. Estoy más aliviada: espero estar mejor más adelante». El tiempo restañará heridas, pero las cicatrices permanecerán visibles aunque haya perdón. Pero el perdón parece, ahora mismo, una entelequia: « Que mi hija no se sienta culpable y que no se sienta responsable, es culpa de ése que está ahí».

Ese hombre que tú ves ahí es Antonio David Flores

Las dos últimas entregas de la docuserie se han centrado en la conflictiva relación entre madre e hija, definitivamente rota tras la agresión: «A mí la paliza no me duele. A mí me duele que una hija mía, que ha estado nueve meses aquí dentro (Rocío se lleva la mano al vientre) y que la he parido yo, sea capaz de querer ver a su madre en la cárcel por algo que no ha hecho. Todavía hoy me mata por dentro ».

Tras lo sucedido ese 27 de julio, Rocío Carrasco sentía pánico de su propia hija: «La niña no puede volver a mi casa. Yo no quiero que vuelva. Yo tenía pánico, era terror. Yo no soy así, jamás le habría hecho nada así a mi madre. Yo la había parido, pero no había un ápice de mí en ella . No tiene nada mío. Nada. Muy a mi pesar».

Además, el relato judicial de la denuncia de Rocío Flores a su propia su madre y la causa contra la menor tras el parte del médico de Urgencias acaba en el Juzgado de Menores: Rocío Flores fue condenada por maltrato continuado, además de una falta de injurias, a 60 horas de trabajo comunitario o seis meses de libertad vigilada, que fue lo que finalmente se eligió para la menor: «A mí esa condena no me reporta ningún bienestar, no me reconforta nada, sólo me reporta dolor, porque a mí nadie me devuelve nada de lo que me he perdido con mis hijos. A mí no me devuelve nadie un beso de mi hija. Y nadie ha hecho nada: ni los medios comunicación, ni la Justicia».

Ya no hubo marcha atrás: madre e hija no volvieron a tener contacto desde entonces. Mientras Rocío Flores declara «Olga es mi madre» , Rocío Carrasco reconoce que se le prescribe médicamente que no tenga contacto, «que desconecte de todo lo relacionado con ella. Yo no hice caso en ese sentido; no tengo contacto con ella, pero sí me pongo en contacto con quienes se encargan de ella para saber cómo está». El daño a la relación parece irrecuperable: «Es ella la que nunca ha querido tener ningún tipo de contacto conmigo. Yo hoy por hoy no puedo tener contacto con ella , muy a mi pesar. Que ya no es que me pegara una paliza, es que me quiso meter en la cárcel. Ha premeditado, ha gestionado, ha trazado con su padre una línea a seguir. Nuestra relación se podrá recomponer cuando esa persona no esté, ni en mi vida ni en la suya».

Antonio David Flores es la clave de todo: «Cuando la intoxicación viene de parte de tu padre, una figura referente en tu vida , de ahí es difícil salir. Él se tenía que haber encargado de apartar a su hija de todo esto». De hecho, ha sido la razón de su silencio. Hasta ahora, que se abre en canal: «Lo cuento porque ella ya tiene 24 años y él, 22. Yo he procurado que mis hijos vivieran con la figura de su padre intacta».

Cuando se le pregunta si quiere a su hija a pesar de todo, Rocío contesta tras un largo silencio: «¿Por qué llevo 20 años sin decir absolutamente nada? ¿Porque me gusta sufrir? ¿Me gusta malvivir? No. Lo he hecho por ella y por mi enano. No lo he hecho por otra cosa». Falta saber si el amor podrá sobreponerse a todo lo demás, aunque para ello haga falta el perdón: «Yo tristemente creo que Rocío no se arrepiente . ¿El perdón? Se tendrá que perdonar ella cuando se dé cuenta, porque yo creo que a día de hoy todavía no se ha dado cuenta».