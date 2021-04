La respuesta de Paz Padilla al aluvión de críticas por su viaje a Cádiz en Semana Santa Durante estos días de vacaciones, la presentadora de 'Sálvame' ha colgado en su perfil de Instagram una serie de imágenes en las que aparece disfrutando en Zahara de los Atunes

El pasado miércoles 10 de marzo el Consejo Interterritorial acordó con el Ministerio de Sanidad un plan único de medidas de cara a la Semana Santa. El objetivo era que los contagios de coronavirus siguiesen descendiendo en todo el territorio. Querían evitar que una relajación de las restricciones sanitarias en una fecha tan señalada como la Semana Santa provocasen un cambio de la tendencia y surgiese una cuarta ola, algo parecido a lo que ocurrió en Navidad.

Se han repartido cientas de multas de hasta 60.000 euros por no cumplir con las restricciones y saltarse el cierre perimetral. Y las redes sociales han estallado contra los irresponsables. Una de ellas ha sido Paz Padilla (51 años). La humorista ha sido duramente criticada por su viaje en Semana Santa a Zahara de los Atunes (Cádiz).

Durante estos días de vacaciones, la presentadora de 'Sálvame' ha colgado en su perfil de Instagram una serie de imágenes en las que aparece disfrutando del sol en la 'Tacita de plata', cuando ella tiene su primera residencia en Madrid. «Quiero decir que soy empresaria y tengo una tienda que se abre en Semana Santa. Tengo que contratar a gente y no puedo hacerlo a distancia. A partir de este fin de semana estará abierta todo el verano», ha aclarado frente a las constantes críticas. «La semana pasada estuve trabajando en Madrid y la que viene también estaré en 'Sálvame' y voy a presentar mi libro. O sea, que me era imposible y no puedo tener a trabajadores sin los contratos legales».

«He venido y tengo la suerte de que mis hermanos y mi familia están aquí. Es verdad que he estado en Madrid ingresada, confinada, y mis hermanos tenían muchas ganas de verme. No puedo dar más explicaciones porque no las hay», añadió.