¿Quién le ha roto el corazón a Melody? La cantante ha confesado que está de nuevo soltera

16/02/2021

Toñi Moreno tuvo un momento de 'tierra trágame' en su entrevista con Melody (30 años) en el programa 'Un año de tu vida', de Canal Sur. Con la naturalidad que la caracteriza, la presentadora de televisión le preguntó a la cantante por su pareja, el actor Gabriel Coronel.

«Un día me enteré yo que tenía un novio venezolano, una cosa espectacular…», le decía Moreno en mitad de la entrevista. Melody no dudó en echar el freno a la presentadora para comunicarle que ya no tenía pareja: «Lo tenía, ya no tengo novio. Ahora estoy soltera porque dicen que está de moda».

Y proseguía Melody: «No te lleves ningún disgusto porque los noviazgos están para conocerse, si va bien para adelante y si no pues para adelante sin la persona». Pese a la ruptura, la cantante reconocía que se encontraba bien. «Hemos pasado un año complicado, porque también he vivido cosas personales muy duras, he tenido pérdidas de familiares, y la vida me ha mostrado en estos meses lo que necesito, lo que no necesito, y lo que quiero y lo que no quiero», confesaba.

«Ahora quiero tener gente a mi alrededor llena de amor, de sonrisas... gente que cuando vea mi dolor también sienta mi dolor», zanjó la artista. Lo que no quiso aclarar fueron los motivos que llevaron a la artista a la ruptura con el guapo actor, con el que llevaba algo más de dos años saliendo. «Es bellísimo, es un gran actor, un artista maravilloso, lo quieren en toda América Latina y Estados Unidos, pero para mí lo más importante es la belleza del interior. Aunque él tiene unos ojos preciosos, su corazón es todavía más bonito», decía en una entrevista hace unos meses.

Tras la ruptura, la intérprete de 'El baile de los gorilas' ha decidido centrarse en su carrera musical. Acaba de lanzar un nuevo tema: 'Las cosas del amor'.