El polémico regreso de 'Ella Baila Sola' Gonzalo Benavides, exmánager del dúo, estudia acciones legales por haber sido apartado de un proyecto que también considera suyo

Desde que el festival Starlite de Marbella anunciara el regreso a los escenarios de Marta y Marilia, o lo que es lo mismo 'Ella Baila Sola', con motivo de su 25 aniversario, muchos han sido los fans del grupo que han celebrado la noticia. Sin embargo nunca llueve a gusto de todos y el que fuera mánager de uno de los dúos españoles más exitosos de la historia, Gonzalo Benavides, ha roto su silencio para mostrar su enfado por haber sido apartado de un proyecto que también considera suyo.

En una entrevista en Vanitatis, Benavides, productor y descubridor del dúo, asegura que nadie le ha llamado para contarle el regreso a los escenarios de 'Ella Baila Sola', un nombre que según el exmánager estaría patentado a nombre de los tres «fui con Marilia a la oficina de patentes y marcas y registramos el nombre -'Ella Baila Sola'-. Yo he seguido renovándolo todos estos años». «A mí, que soy también propietario del nombre del dúo, no me han dicho ni hola».

Tanto es así que está consultando con un abogado para emprender acciones legales «la verdad es que yo las quiero mucho y no me gustaría hacerlo. Sería mejor que me hubiesen avisado de que volvían».

El exmánager también ha querido desvelar algunos de los motivos por los que el dúo se disolvió. Benadives ha señalado a Marilia como responsable «la que mejor imagen dio siempre fue Marilia, pero en la vida real es completamente diferente», ha asegurado en otra entrevista en Vanity Fair. «Marilia se quejaba de que la compañía eligiese siempre canciones de la otra como singles, eso trajo muchos problemas. Pues por qué va a ser, porque compone mejor que tú. Yo siempre les dije que Marta componía mejor y Marilia cantaba mejor».

El regreso veinte años después

'Ella Baila Sola' en 2001 - D. G. López

Marilia Casares y Marta Botía se conocieron en el instituto, y en 1996 grabaron su primer tema, 'Lo echamos a suertes', que se convirtió en un éxito en España y Latinoamérica y catalizó la grabación de su primer disco 'Ella Baila Sola', que también incluyo el megahit 'Amores de barra'. Le siguieron 'E.B.S.' (1998), 'Marta y Marilia' (2000) y un recopilatorio titulado 'Grandes éxitos: 96-98-00', antes del precipitado final de la carrera del dúo, por diferencias artísticas y personales.

Sus canciones cargadas de mensajes y una propuesta diferente las catapultó a lo más alto de las listas de éxitos nacionales e internacionales, y fueron muchos los reconocimientos que obtuvieron durante su trayectoria musical.

En 2001, coincidiendo con el lanzamiento de un disco recopilatorio de grandes éxitos, Marta y Marilia anunciaron que habían llegado al final de una etapa. 'Ella Baila Sola' se apeaba del tren del éxito y la pareja tomaba caminos separados.

Veinte años después vuelven a juntarse dejando fuera al que su descubridor y mánager Gonzalo Benavides.