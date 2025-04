Las perlas de Kiko Rivera contra su hermana Isa Pantoja No es la primera vez que el Dj, que no se encuentra en su mejor momento, realiza duras declaraciones contra la hija de la tonadillera

El relato de Kiko Rivera en su última entrevista en 'Lecturas' ha abierto una nueva brecha en la ya muy deteriorada relación entre el Dj y su hermana Isa Pantoja. Declaraciones de Kiko como: «Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas» o «Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema. No la considero mi hermana . Me da igual lo que le pase» son solo la punto del iceberg de un conflicto que viene de lejos.

Hace un año Kiko Rivera se sentaba en el plató del 'Deluxe' para hablar del conflicto familiar y contaba su versión de la relación de su madre Isabel Pantoja con su hermana Isa. El hijo de Paquirri afirmaba: «Ha habido momentos en los que se ha tratado a mi hermana como una 'hija de segunda' . Comportamientos, miradas, gestos... yo creo que todos los sabemos por parte de quién. He escuchado comentarios despectivos hacia ella, de corte xenófobo, por parte de mi madre y de mi tío. Algo muy despectivo, mi madre también los ha hecho» decía Kiko en enero de 2021.

La confesión más terrible de Kiko Rivera en @DeluxeSabado sobre su madre, Isabel Pantoja: "He escuchado a mi madre hacer comentarios xenófobos sobre mi hermana" 💥 https://t.co/vjeFD10VVM — Telecinco (@telecincoes) January 25, 2021

Unas duras declaraciones que causaban gran dolor a Isa Pantoja quien afirmaba que nunca se había sentido inferior «porque cuando eres madre y te quedas embarazada de una noche y no lo buscas, parir es algo voluntario, pero adoptar a alguien es un acto de amor increíble, es un hijo deseado. Siempre me he sentido igual», aseguraba en ese momento la hija de la tonadillera.

Lo cierto es que estos últimos días han vuelto a salir a la luz hechos que no dejaban en buen lugar a Kiko Rivera. El periodista Antonio Rossi aseguraba en el 'Programa de Ana Rosa' un episodio cuando Isa tenía 16 años y su hermano la llevó, obligada, a un centro de Salud «para saber si había perdido la virginidad». Según Rossi: «Éste es otro más de los muchos sucesos que ha sufrido Isa Pantoja en estos año».

Isabel y la adopción de Isa Pantoja

En 1996 la artista decidió volver a ser madre adoptando a una niña peruana. Un año le costó a la tonadillera tener a su hija en brazos. Su situación como personaje público le dificultó las gestiones necesarias en todo trámite de adopción y por ello se llegó a especular con que el proceso no había sido todo lo transparente que debiera.

Isabel Pantoja tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional en 2003, y en su comparecencia –de más de una hora de duración– dejó claro que no cometió irregularidades en la tramitación de la adopción de Chabelita y que no pagó cantidad alguna –se hablaba de 80.000 dólares– a los responsables peruanos con los que tuvo que tratar para ello. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Perú concluyó que no había pruebas contra Isabel Pantoja y que la adopción era legal.