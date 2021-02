Oprah Winfrey, la confesora oficial de los Sussex Conceder una entrevista íntima con la presentadora estrella de EE.UU. choca con su anhelo de privacidad total y huida del foco mediático

Ana Mellado SEGUIR MADRID Actualizado: 15/02/2021 21:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Durante sus 69 años de reinado, Isabel II ha observado escrupulosamente esa máxima que sostiene: «Nunca te quejes, nunca des explicaciones». Una frase muy certera, que cualquiera puede aplicarse en su día a día, pero que adquiere una dimensión mayor si nos referimos a personas que viven en el ojo público y representan a una institución. Los Duques de Sussex han optado justo por lo contrario. Primero se quejan, forman un revuelo mayúsculo al abandonar la Familia Real lloriqueando por una supuesta búsqueda de privacidad total y posteriormente, dan explicaciones sentándose en un plató frente a la presentadora estrella de EE.UU. para conceder una entrevista tildada por la propia cadena de íntima.

En Buckingham deben de estar aún cavilando sobre a qué obedece este movimiento tan incongruente y temblando al preguntarse qué largarán en ese especial informativo de 90 minutos, en el que el Príncipe Harry y Meghan Markle mantendrán una conversación íntima con la presentadora Oprah Winfrey.

«Winfrey hablará con Meghan, la duquesa de Sussex, en una entrevista que abarcará todo tipo de temas, desde su llegada a la Familia Real pasando por su matrimonio, su maternidad, su trabajo filantrópico y cómo se las arregla para vivir bajo la intensa presión pública a la que está sometida», adelanta el comunicado de la cadena CBS, que emitirá el programa el próximo 7 de marzo.

«Después de eso, el Príncipe Harry se unirá a la conversación para desgranar todo lo relacionado a su traslado a los Estados Unidos y, también, para hablar de sus esperanzas futuras y sus sueños ahora que expanden la familia», concluyen. El anuncio promete.

Independientemente de que Oprah forme parte del grupo de amistades de los Sussex, –fue invitada a su boda de 2018 y ahora vive a poca distancia de su mansión de Montecito de 14,5 millones de dólares– la decisión de los Sussex no ha sido bien encajada en Londres.

Oprah Winfrey, en la boda de los Duques de Sussex - AFP

El cronista de la realeza británica Robert Jobson calificó la entrevista como una «traición a la confianza de la Reina». Y añadió: «Parecen empeñados en causarle a la Reina más incomodidad y posible vergüenza. Harry, quien afirmó que quería escapar de la publicidad de ser un miembro de la realeza de primera línea, cambió el deber por un trato de bonanza en efectivo con Netflix. No se nos dice si se ha pagado dinero por esta entrevista».

Tampoco parece muy casual que el avance de la entrevista se lance justo un día después de que anunciasen que esperan su segundo hijo. La foto en blanco y negro que acompañaba el anuncio del embarazo y que ayer se reproducía en las portadas británicas ya levantó ampollas entre algunos de sus críticos. «Es otro ejemplo más de la descarada hipocresía de Meghan y Harry. Una prueba más de que no tienen ningún deseo real de privacidad. Solo quieren el derecho a usar los medios de comunicación para promocionarse cuando les conviene, y tirarlos a la basura y prohibirlos cuando no les convenga», sostiene el ácido comentarista Piers Morgan. Y no hay que olvidar que la semana pasada Meghan Markle ganaba un juicio contra el ‘Daily Mail’ por publicar una carta con su padre. ¿Dónde están los límites? ¿Qué se puede publicar y qué no? Parece que solo ellos tienen la respuesta.