Ana Obregón destroza a Antonia Dell'Atte: «Ha falsificado la denuncia de malos tratos»

Fue hace unos días cuando Antonia Dell’Atte hizo público que había demandado a Alessandro Lequio tras haber sufrido, según su versión, malos tratos continuados. Episodios que no pudieron ser demostrados dado que la italiana retiró la demanda después de que, al parecer, él escribiera una carta pidiéndole perdón y reconociendo que no había tenido un buen comportamiento. De nada sirvieron las supuestas disculpas porque no pasó mucho tiempo hasta que la modelo denunció públicamente que había sido víctima silenciosa de la violencia de género .

Unas acusaciones que Lequio llevó a los tribunales pero que no fueron suficientes para condenar a Dell’Atte . Según ha compartido ella misma en sus redes sociales, la justicia entendió que no mintió al asegurar que había sido víctima de malos tratos por parte del padre de su hijo. Así las cosas, tras el revuelo suscitado por el testimonio de Rocío Carrasco , Antonia quiso compartir su experiencia, que ha desmentido categóricamente Alessandro aludiendo a que «ya se explicó toda esta historia hace veinte años».

En su testimonio, Antonia dibuja a Alessandro como un hombre capaz de cualquier cosa para dañar a sus parejas, insinuando que algunas de sus mujeres también habrían podido pasar por lo mismo. Ante estas palabras, Ana Obregón ha querido salir al paso y dejar claro que está del lado de él.

Una defensa a ultranza

Directa, demostrando que la lealtad está por encima de todo, Obregón ha compartido con sus seguidores un texto en Instagram en el que arremete, como nunca, contra Antonia después de muchos años en silencio: « Son treinta años con la misma historia, treinta años de aguantar insultos y metiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez, añadiendo más dolor al dolor»

En su discurso, la actriz y presentadora también hace una clara defensa al padre de su hijo, al que exonera de cualquier responsabilidad, asegurando que « he visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado. Alessandro jamás me ha matratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador ».

Esta es la imagen que Ana Obregón ha querido compartir para plasmar su texto

Apelando al sentido común y al difícil momento por el que atraviesan tras la muerte de Aless , Ana también pide que cesen los ataques: «Porfavor que esta señora respete a unos padres que están de duelo por su hijo y que necesitan calma porque no le deseo a nadie que pase por lo que estamos pasando. Y sino lo hace por nosotros que lo haga por mi Aless que adoraba a su padre y así pueda descansar en paz».