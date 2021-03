La nieta de Elvis Presley se convierte en doula de la muerte después del suicidio de su hermano Riley Keough ha hecho un curso de preparación para acompañar a los enfermos y a sus familiares en este proceso

Riley Keough ya está lista para acompañar en sus últimas horas a personas que van a morir. La nieta de Elvis Presley ha hecho un curso de doula de la muerte, como así ha informado a través de su cuenta de Instagram.

«Hoy terminé mi entrenamiento de doula de la muerte, en el curso de entrenamiento de The Art of Death Midwifery por @sacredcrossings, así que supongo que ahora soy una doula de muerte casi certificada», ha escrito la nieta de Presley.

Y prosigue: «Nos enseñan que es un tema morboso del que hablar o tenemos tanto miedo que no podemos hablar de ello. Creo que es muy importante ser educados sobre la muerte consciente y la muerte de la misma manera que nos educamos sobre el nacimiento y el parto consciente».

Llega después del trágico fallecimiento de su hermano Benjamin Keough, que terminó con su vida a los 27 años el pasado verano. El cuerpo del nieto del rey del rock fue encontrado con una herida de bala en el pecho en su casa de Calabasas. Poco después del trágico suceso que sacudió a la familia se conoció que tenía cocaína y alcohol en su organismo cuando se mató tras discutir con su novia.

La fortuna no ha sonreído a esta familia. Lisa Marie Presley no solo ha tenido que decir adiós a su hijo. Con tan solo nueve años fue quien encontró el cuerpo sin vida del rey del rock, durante años estuvo enganchada a las drogas y tuvo incluso que declararse en bancarrota por sus malas decisiones pese a la fortuna que heredó. En el amor, las cosas no le han ido mucho mejor.