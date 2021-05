Naomi Campell alquila un vientre para ser madre a los 50 años La supermodelo anunció ayer en Instagram el nacimiento de su primer hijo

María Estévez Los Ángeles Actualizado: 18/05/2021 20:59h

La supermodelo Naomi Campbell ha cambiado el mundo durante las últimas tres décadas. Ha aparecido en la portada de cientos de revistas y ha desfilado en las pasarelas de las marcas de moda más importantes. También ha disfrutado de una carrera como actriz y presentadora de un canal en YouTube titulado ‘No Filter’. Siendo una belleza atemporal, la supermodelo anunció ayer en Instagram que acaba de ser madre a los 50 años. El anuncio del nacimiento de su hija surge un año después de hablar con su amiga Cameron Diaz, en uno de sus programas, sobre la posibilidad de acudir a la ciencia para ser madre. «Es algo maravilloso que podamos ser madres cuando queramos» dijo Campbell.

Naomi, como Diaz, que fue madre a los 47 años por una gestación subrogada, elige iniciarse en la maternidad cuando ha conseguido el éxito en su faceta profesional y cruza con elegancia la mediana edad. Junto a una imagen acunando a un bebé, escribió: «Una hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Es un honor tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor». En el 2017, Naomi admitió. «Pienso todo el tiempo en tener hijos, pero no me apresuro porque puedo confiar en la ciencia». La modelo, que en estos momentos está soltera, tuvo su última relación conocida con el rapero Skepta en el 2018, aunque se rumoreaba que tuvo una aventura con Liam Payne en el 2019.

La gestación subrogada -tener un bebé con una madre sustituta gestacional- puede provocar todavía una reacción incómoda y, de hecho, no es legal en muchos países de la Unión Europea, entre ellos España. Sin embargo, en Estados Unidos no solo es legal, sino una herramienta de gran ayuda para madres con dificultades para cumplir su sueño. Con precios que oscilan entre los 90.000 y los 130.000 dólares, una mujer puede contratar a otra para gestar a su bebé dentro de los parametros establecidos por las leyes que lo regulan en cada Estado de la Unión. Kim Kardashian, Tyra Banks, Sarah Jessica Parker, Jimmy Fallon, Lucy Liu, Ellen Pompeo, Nicole Kidman, Elton John, Ricky Martin, Gabrielle Union y Cameron Diaz, habrían concebido hijos con esta práctica. Diaz y su marido, el rapero Benji Madden, intentaron concebir durante años, antes de finalmente recurrir a la subrogación para tener a Raddix. «Pasaron por mucho para lograrlo, Cameron siente que este bebé es realmente un milagro», reveló una fuente a ‘Us Weekly’. Cameron y Benji se sometieron a fertilización in vitro (FIV), acupuntura y suplementos para intentar tener un bebé antes de recurrir a la gestación subrogada.