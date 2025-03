Muere Raffaella Carrà, icono del espectáculo y un símbolo de Italia

Italia está de luto. Raffaella Carrá, un icono del mundo del espectáculo, ha fallecido esta tarde a las 16.20 . Tenía 78 años. Fue una de las más grandes artistas italianas en particular de la televisión, enamorada de España donde alcanzó también gran popularidad y éxito. Tenía 78 años. El realizador y coreógrafo Sergio Iapino, compañero sentimental de la artista, hizo el triste anuncio con estas palabras: «Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre».

Raffaela Carrá, que siempre fue muy amada por el público, llevaba poco tiempo enferma. Nada había trascendido al público. Por eso la noticia ha causado conmoción en los italianos, sorprendidos por la muerte de una artista de una energía arrolladora en los escenarios. Su voluntad de hierro la mantuvo hasta el final, impidiendo que trascendiera o se filtrara su sufrimiento físico. Se considera que este fue un gesto de afecto hacia sus muy numerosos amigos y seguidores para evitar el impacto de su calvario personal.

Carrá, nacida en Bolonia en junio 1943, se convirtió en un símbolo de Italia y del 'Tuca Tuca', una histórica escena de la televisión italiana. Con sus canciones hizo bailar y cantar a millones de personas en todo el mundo.

Raffaela Carrá no tenía hijos, pero le gustaba decir que tuvo miles gracias al programa 'Amore', con el que hizo que se adoptaran 150.000 niños. Mujer fuera de la común, de sonrisa única e inimitable, con extraordinaria capacidad para comunicar y de gran sencillez, pidió por escrito en sus últimas disposiciones, un sencillo ataúd de madera y una urna para conservar sus cenizas.

«Enseñó el placer del sexo»

Raffaella Carrá fue el primer icono pop en Italia. Cantante, bailarina, presentadora de televisión, actriz… Revolucionó la forma de divertir al público, pero, dada su sencillez, nunca se presentó como una diva. Por eso gustó y enamoró a todos los públicos, no solo de Italia, sino de medio mundo. En España era famosísima y se sentía en casa. Pero era también muy célebre en muchos países, enamorando a la gente con sus canciones y su estilo directo y desenfadado. En Europa vendió millones de discos.

El diario británico 'The Guardian', la describió en el mes de noviembre 2020 como la «estrella del pop italiano que enseñó a Europa el placer del sexo». Fue un homenaje con motivo del estreno de “Explota Explota”, la comedia musical de Nacho Álvarez , realizada con la base de sus canciones. «Carrá -escribió el Guardian- fue una triple sorpresa: sabía cantar, bailar y actuar, y las tres cosas las hacía igual de bien. Tenía una influencia inigualable en la música y la cultura pop italianas. Enseñó a las mujeres que tener libre albedrío en el dormitorio no era escandaloso, que está bien enamorarse de un hombre gay y que no todas las relaciones son exactamente saludables».

A los elogios del Guardian, y en particular al títular del diario británico que la presentaba como estrella de la canción que «enseñó a Europa la alegría del sexo », Raffaella Carrá respondió con una sonrisa, con su habitual sencillez, que no era falsa modestia: «Si es así, me siento feliz. Por supuesto, las mujeres italianas me tienen una gran simpatía porque no soy una devoradora de hombres: puedes tener atractivo sexual junto con dulzura e ironía, no tienes que ser Rita Hayworth ».

En este sentido, inevitable se hace recordar algunas de sus canciones consideradas como una especie de himnos pop sexuales, como 'Tuca tuca', 'En el amor todo es comenzar' y 'Feliz cumpleaños'. Otra célebre canción suya fue 'Lucas', escrita en 1978, una de las primeras en Italia en abordar directamente el tema de la homosexualidad , algo insólito para la época en una Italia con gran influencia del mundo católico. Por eso, Raffaella Carrá se convirtió también en un icono gay internacional, hasta el punto de que fue galardonada con el premio 'World Pride 2017 en Madrid'.

Brillante carrera

Muy larga y brillante ha sido carrera artística, con numerosas etapas, desde sus inicios a principios de los años setenta con 'Canzonissima' (popular transmisión de variedades de la RAI). Antes de que le llegara el éxito en la televisión, pasó por el cine y también hizo teatro. Con su simpático descaro, el ombligo al aire (fue la primera mujer italiana en mostrarlo en tv) y cierto estilo transgresor en algunas de sus canciones, como 'Tuca tuca', se consagró como la invitada habitual en la casa de todos los italianos, como una de la familia, al igual que sus canciones: 'Fiesta' o 'Qué música maestro'.

En los años ochenta su éxito en televisión llegó con 'Fantastico', con una audiencia de 25 millones de telespectadores de media, en un programa que iniciaba con 'Ballo, ballo', un periodo en el que estuvo ligada profesional y sentimentalmente al realizador Gianni Boncompagni.

En los años noventa obtuvo también un gran éxito televisivo con 'Carramba! Qué sorpresa', un programa inventado junto a Sergio Japino , con participación directa de invitados. El tema central eran las sorpresas y encuentros inesperados de algunos invitados con seres queridos a los que hacía tiempo que no veían. Alternaba esos momentos emotivos con espectáculo mediante grandes invitados, italianos e internacionales.

Su éxito televisivo se extendió también en España, con su programa 'Hola Raffaella'. Presentó en una ocasión el Festival de San Remo, en el 2001. Dedicó un programa a las adopciones a distancia, Amore, en el año 2006.

