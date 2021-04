Muere Anne, el único y gran amor de Kirk Douglas La publicista ha fallecido a los 102 años en su casa de Beverly Hills tan solo 14 meses después de que muriese el actor

Este jueves 29 de abril ha fallecido Anne Douglas, viuda de Kirk Douglas, a los 102 años en su casa de Beverly Hills. La madrastra de Joel y Michael Douglas ha muerto tan solo 14 meses después de que falleciera su marido, en febrero de 2020, en Los Ángeles a los 103 años. El matrimonio estuvo casado durante 66 años y juntos tuvieron dos hijos: Peter y Eric Douglas. «Anne era más que una madrastra y nunca malvada. Ella sacó lo mejor de todos nosotros, especialmente nuestro padre. Papá nunca habría tenido la carrera que tuvo sin el apoyo y la unión de Anne. Catherine Zeta-Jones, yo y los niños la adoramos; siempre estará en nuestros corazones. Mi padre nunca pudo guardar un secreto. Anne era todo lo contrario. Por eso me conmovió tanto cuando leí el libro de su coautoría, Kirk y Anne, en el que ella hablaba de sus primeros años en Alemania; sus años de guerra en la ocupación de París y su carrera antes de conocer a mi padre», ha compartido Michael Douglas a través de un comunicado publicado por la revista estadounidense 'People'. «También incluyó su correspondencia privada, lo que me hizo tener una nueva mirada sobre su noviazgo y su matrimonio», ha añadido.

Un mujeriego que encontró a su alma gemela

El legendario actor homenajeado con la Medalla de la Libertad, el premio civil más alto en Estados Unidos, vivió sus últimos años junto a esposa Anne. «La amo», decía al referirse a la publicista, «ella me ha dado la estabilidad en un mundo de locos», explicaba. Kirk Douglas solo tenía palabras de amor y agradecimiento hacia su esposa. «Tuve la suerte de encontrar a mi alma gemela y creo que nuestro matrimonio es maravilloso», escribió en un número especial que la revista 'Closer' le dedicó al actor.

Su vida sentimental no siempre fue tan estable como en las últimas décadas. El actor fue, en sus años de juventud, un mujeriego con una vida sexual muy activa. Todas estas historias las recogió en un libro de memorias donde, entre otras muchas anécdotas, recordaba su primera relación sexual con una de sus profesoras.

Antes de Anne, Kirk ya estuvo casado con la actriz estadounidense Diana Webster, con la que tuvo a sus dos hijos mayores, Michael y Joel. El matrimonio solo duró siete años. Se divorciaron en 1951 como consecuencia de las infidelidades que el actor mantuvo con estrellas del cine como Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Joan Crawford, Mia Farrow o Faye Dunaway, entre otras.

Tres años más tarde se casó con Anne Buydens, la mujer con la que compartió más de sesenta años de feliz matrimonio, del que nacieron dos hijos más, Eric y Peter. En una ocasión, la belga-estadounidense describió su matrimonio con Douglas como «estar sentada en un hermoso jardín justo al lado de un volcán que puede estallar en cualquier momento».

Cuando se conocieron, ella le asistía como traductora para la prensa mientras presentaba 'Acto de amor'. Él, como prueba de gratitud, decidió invitarla a uno de los restaurantes más románticos de París. Al principio, Anne se sentía reacia a los continuos halagos del actor, «yo pensaba: es guapo y encantador, pero creía que como estrella de cine él solo sería un amor pasajero».

La pareja contrajo matrimonio en un Casino de Las Vegas y, más de sesenta años de matrimonio después, Kirk resumía su historia de amor como un eterno noviazgo. «Nunca he pensado que nuestro matrimonio fuera único. Simplemente, me enamoré de una chica y 60 años después, sigo queriéndola», explicó para la revista 'Closer'.

Un matrimonio estable y duradero en Hollywood a veces es más complicado que cualquier premio, algo que han conseguido Kirk Douglas y Buydens, y en el que se ha inspirado su hijo mayor Michael. «Tenemos una relación muy estrecha, de amor y apoyo», explicó Michael Douglas en la misma entrevista.

El matrimonio se conoció en 1998, cuando Michael se quedó prendado de ella tras verla en la película «La Máscara del Zorro». Fue en el festival donde Catherine promocionaba la obra cinematográfica cuando tuvieron su primer encuentro.

El secreto del eterno noviazgo

Kirk y Anne son un raro ejemplo de matrimonio duradero en Hollywood, el más longevo hasta la fecha. Según relataba el actor a la revista 'Closer', «el ingenio lúdico de Anne es una de las primeras cosas que me atrajeron. Ella es impredecible», y añadió, «no sé lo que va a decir o hacer. Me encanta la intriga». El ganador de dos Globos de oro y un Oscar honorífico atribuyó parte de su longevidad y felicidad a su mujer. «Siempre que me preguntan por el secreto de vivir una vida larga y saludable, yo contesto que no tengo ninguna. Creo que todos nacemos con un propósito en la vida», y continuó: «Me salvé de un accidente de helicóptero, entre otras cosas, y ahora solo pienso en hacer el bien en el mundo antes de salir de él».