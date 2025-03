Miranda Barbot, la asesora que podría llevar a Meghan Markle a la política

Labores humanitarias, entrevistas incendiarias, firmas de acuerdos multimillonarios con Netflix y Spotify para producir sus propios documentales y podcast… parecen ser parte del camino emprendido por el Príncipe Harry y Meghan Markle desde que decidieron establecer su residencia en California tras dejar de formar parte de la Familia Real británica. Y aunque en su momento alegaron estar en busca de una vida más tranquila lejos de los focos, nada más lejos de la realidad. Algunas fuentes han especulado con que la intención detrás de toda la exposición mediática calculada y premeditada que han tenido desde entonces tiene como fin último la entrada de Markle en la política. Y es que la actriz estadounidense incluso intentó influir en senadoras republicanas para que apoyaran medidas del Gobierno de Joe Biden, como es el caso de las licencias de maternidad, presentándose como la «duquesa de Sussex».

Sobre el mismo tema, y sirviéndose de nuevo de su título real, escribió una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y al líder de la mayoría en el Senado Chuck Shumer, lo que provocó que desde diversos sectores se la acusara de inmiscuirse en la política del país.

Ahora, los rumores sobre su paso a la política han cobrado fuerza después de que la pareja fichara a nada más y nada menos que a Miranda Barbot , una gurú de la imagen y las relaciones públicas que formó, siendo aún muy joven, parte del equipo detrás de la reelección del presidente Barack Obama hace ya una década. Con esta llamativa carta de presentación en su currículum, Barbot construyó una importante carrera que ahora la ha llevado a dejar su puesto en la firma norteamericana de marketing y comunicación BerlinRosen para unirse a la Fundación Archewell, que la pareja bautizó en nombre de su primogénito, Archie.

Según una fuente citada por ‘The Mirror’, no sería «una gran sorpresa que Meghan entrara ahora en política» y se dice que algunos demócratas han aplaudido sus incursiones. Bruce Freed, del Center for Political Accountability, declaró a ‘The Guardian’ que de eso se trata el «poder de las estrellas» ya que «alimenta el ego recibir una llamada de una persona destacada», y reconoce que Markle, «con razón o sin ella, puede hacer cosas que los ciudadanos promedio no pueden».