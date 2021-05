Mila Ximénez: «Estar cuidada por los míos es el mejor regalo» La colaboradora agradece el apoyo que está recibiendo en su lucha contra el cáncer

Mila Ximénez está demostrando ser todo un ejemplo de superación. Un espejo en el que poder mirarse en la lucha contra el cáncer de pulmón que se le diagnosticó en pleno confinamiento tras unos fuertes dolores de espalda. Una batalla que libra convencida de que saldrá victoriosa, de que derribará la enfermedad. A pesar de que tuvo dudas sobre si la mejor opción era continuar con los tratamientos, no quiere dejar pasar ninguna oportunidad para seguir abrazada a una vida que le hace feliz. Ver crecer a sus nietos, ser testigo de la felicidad de su hija Alba y seguir cumpliendo metas profesionales, son motivaciones más que suficientes para continuar, valiente, resistiendo y ganando tiempo. Ni el insoportable dolor que le deja sin fuerza, ni esos pensamientos telaraña que atraviesan su optimismo, pueden con ella.

No está sola. A su lado permanecen miles de personas anónimas que rezan por ella, encienden velas y escriben mensajes de ánimo en las redes sociales. Todos le llegan, todos los agradece con la emoción a punto de explotar en sus ojos. Mila es fuerte, pero también flaquea cuando le entregan tanto amor desinteresado. El mismo que le ofrece su familia. Sus hermanos, con Manolo a la cabeza, están demostrando una unión envidiable. Junto a Alba, son una roca en la que la periodista se apoya para caminar, llorar y reír. Para plantar cara, en definitiva, a esta insolente trampa del destino de la que, para sorpresa de todos, ha encontrado también algo positivo: «Estar cuidada y protegida por los míos es el mejor regalo que he recibido de esta enfermedad. Tengo docenas de manos que no me sueltan», dice en conversación con ABC.

Son sus primeras palabras tras semanas de total desconexión. Un regalo que Mila hace a todos aquellos que la sostienen para que no caiga. Entre tanto abrazo se encuentran también los de sus compañeros de ‘Sálvame’. Aunque en cámara posan alegres entre polémicas y se lanzan esos dardos que entretienen a la audiencia, todos notan la ausencia de Ximénez, uno de los baluartes del formato. Desde Jorge Javier Vázquez hasta Kiko Matamoros, no cabe duda de que esperan que el regreso de su compañera sea más pronto que tarde. Verla allí, sentada, riéndose a mandíbula batiente y afilando el colmillo, sería buena señal. La mejor.