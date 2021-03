Comienza la carrera política de Meghan Markle Tras el tirón de su entrevista con Oprah Winfrey, algunos medios subrayan sus lazos con el Partido Demócrata

María Estévez LOS ÁNGELES Actualizado: 15/03/2021 08:42h

En una controlada narrativa, los medios afiliados a la extrema derecha norteamericana se han aliado para crear la idea de que Meghan Markle estaría maquinando dedicarse a la política norteamericana estableciendo contactos con demócratas de alto rango para ayudarla en sus ambiciones de convertirse en la primera mujer presidente de Estados Unidos. ‘The New York Post’ y ‘The Express’ anunciaron que, a través de amigos de ella, han descubierto las ambiciones políticas de Markle, quien estaría disfrutando del éxito de su entrevista con Oprah para fortalecer el apoyo de los Estados Unidos a su causa.

Con muchos proyectos dentro del mundo del entretenimiento, Markle permanece trabajando en la producción de contenido, aunque es cierto que ha participado en campanãs demócratas para ayudar a recaudar fondos en favor del antes candidato a la Casa Blanca, y ya presidente, Joe Biden.

Según un político británico, que sirvió bajo el mandato de Tony Blair, «las redes entre partidos están llenas de conversaciones sobre las ambiciones políticas y los posibles patrocinadores de Meghan», dijo a un periódico británico. Según los mismos medios, Markle, de 39 años, estaría considerando la campaña de 2024 para postularse si el presidente Biden, que para entonces tendrá 82 años, decide no presentarse. Si tiene éxito, se convertiría en la primera mujer presidente de Estados Unidos. Su biógrafo y amigo, Omid Scobie, consultado anteriormente a la entrevista, reveló que la ex actriz tiene los ojos puestos en la presidencia de Estados Unidos. «Meghan es la encarnación del sueño americano. Es posible que algún día la vemos convertida en presidenta», dijo en el documental Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

Otro amigo de la pareja confesó a Vanity Fair el año pasado que la duquesa «consideraría seriamente postularse para presidente y que una de las razones por las que nunca ha estado dispuesta a renunciar a su ciudadanía estadounidense fue por no perder la opción de dedicarse a la política». Sin embargo, otro biógrafo insistió en que la duquesa «no tiene la piel tan curtida como para presentarse a un cargo de esa envergadura». De hecho, su sensibilidad ante las críticas quedó latente durante su encuentro con Oprah y esa sensibilidad, en política, es difícil de conjugar. «Diría categóricamente que ella no tiene ninguna posibilidad de postularse para la presidencia, se la comerían viva», escribió Andrew Morton, autor de ‘Meghan: Una Princesa de Hollywood’.

Tirón entre celebrities

Sobre si es probable que Meghan entre o no en la política estadounidense, el arquitecto del Brexit Nigel Farage explicó a Express. «Las celebridades de la costa oeste, Hillary Clinton y Joe Biden, la recibirán con los brazos abiertos, así que me sorprendería si ella no se presenta».

La Duquesa fue muy dura con Donald Trump durante la campaña presidencial y apoyó a su rival, Hillary Clinton, en las elecciones presidenciales del 2016, calificando al republicano de «divisivo» y «misógino». También, antes de que los estadounidenses acudieran a las urnas el año pasado, Markle describió las elecciones presidenciales del 2021 como «las más importantes de nuestra vida» y llamó a la gente a votar. Por su parte, el príncipe Harry pidió a los votantes a “rechazar el discurso del odio». La intervención, que fue vista como un golpe contra Trump, algo que llevó al entonces presidente a decir que «no era un fanático» de Meghan.

Farage también pidió que los Sussex, que renunciaron como miembros de la realeza en activo y ahora viven en California, pierdan sus títulos reales tras la entrevista con Oprah Winfrey.

La pareja hizo una serie de afirmaciones explosivas, incluidas acusaciones de racismo y falta de empatía hacia sus problemas mentales, contra la monarquía. Farage acusó a la ex estrella de Suits y al nieto de la Reina de querer “lastimar” a la Familia Real. «No tengo ninguna duda de que todos los títulos que poseen deberían ser eliminados y ellos excluidos de la familia real por lo que han hecho».

De momento, los contactos de Meghan son sus vecinos Oprah Winfrey y Barack Obama y a lo máximo que puede aspirar por ahora es a ser un miembro visible dentro de su comunidad en Santa Bárbara.