María Patiño da la puntilla a Anabel Pantoja y confirma las peores sospechas En uno de los días más complicados para la sobrina de Isabel Pantoja, la periodista le canta las cuarenta y asegura que no ha estado a la altura de las circunstancias. ¿A qué se refiere?

Saúl Ortiz Madrid Actualizado: 16/02/2021 10:28h

No cabe duda de que la participación de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ no es un camino de rosas. La sobrina de Isabel Pantoja se sacude las polémicas familiares ante el juicio sumarísimo del resto de sus compañeros que critican, con cierta ferocidad, algunas de sus actitudes. La última polémica, relacionada con un enfado momentáneo con Kiko Rivera e Irene Rosales, ha hecho que todo salte por los aires.

No entienden la dificultad que esconde tener que tender y lavar la ropa, trabajar en televisión e intentar proteger a su familia de los envites que llegan sin esperarlo. Anabel llora apesadumbrada porque está en tierra de nadie. Es, tal vez, la víctima silenciosa de ese conflicto entre madre e hijo en el que no quiere posicionarse. No cede a la presión y se mantiene, como 'Alicia en el país de las maravillas', en un azulejo que parece condena.

Tal vez por eso le llueven las críticas. La más contundente ha sido la escrita por María Patiño en Twitter. La periodista, que ha sido siempre muy tajante con la colaboradora, le recrimina no haber contado la verdad que se oculta tras el escándalo: “Querida Anabel, no has sido capaz de contar la verdad de lo que has vivido una vez sabido… y ahí no caben lágrimas… no has estado a la altura”. ¿A qué se refiere Patiño?