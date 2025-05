Mar Flores emite un comunicado después de la última polémica

Mar Flores no ha podido morderse la lengua después de que el programa a 'Sálvame' publicase unos mensajes que supuestamente intercambió con un reportero gráfico para pedirle que hiciera fotos a su novio, Elías Sacal , junto a la mexicana Rosanna Lerdo . Aunque su abogado le ha recomendado no hablar para que no se puedan manipular sus palabras, la modelo ha decicido romper su silencio ante lo que ella considera una injusticia.

«Las declaraciones que está haciendo Jordi Martín González son exclusivamente para lucrarse, sin importar el daño que hace a otras personas, cosa que lleva haciendo durante años a otras personas conocidas y que puede comprobarse googleando su nombre», ha dicho en su cuenta de Instagram, además de que se defenderá en los tribunales.

Asegura además que nunca jamás hablaría mal de otra mujer y menos aún de una amiga, como así se ha dicho. También afirma que jamás se ha visto en persona con Jordi Martín González y menos ha cenado con él.

Para terminar, Mar Flores reitera que tomará medidas legales contra el periodista y contra todos los medios de comunicación que se hagan eco de sus informaciones falsas sobre ella.