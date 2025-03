Kiko Rivera da la espalda al drama familiar

Sin duda alguna, el tema estrella de esta semana es el enfado de los primos Kiko Rivera y Anabel Pantoja tras la boda de esta con Omar Sánchez . Al Dj no le pareció bien que la colaboradora de televisión siguiese adelante con la celebración tan solo un día después del fallecimiento de su abuela, doña Ana . A pesar de que su tía, Isabel Pantoja , le pidiese que continuara con ella como estaba previsto el pasado viernes en la playa de La Graciosa, el fallecimiento de la matriarca provocó que uno de sus invitados más importantes decidiese en un último momento cancelar su asistencia pues, tal y como dijo: «Ahora mi cuerpo no está para cachondeo ni para fiestas».

Un día después de darse el 'sí, quiero', Anabel contactó con 'Sálvame Deluxe' para declarar la guerra a su primo: «Ni siquiera me ha felicitado, le llamé y no me ha devuelto la llamada», decía. Más tarde se enteraba que Kiko Rivera había dejado de seguirla en redes sociales «he escuchado en el programa de María Patiño que mi primo me había dejado de seguir y he comprobado que era cierto... Me gustaría que si tiene algún problema conmigo me lo diga claro porque yo ya más no puedo hacer». «Me dijo que él no celebraría la boda, pero no se enfadó por el hecho de que yo lo hiciera, o al menos eso creía yo, ni siquiera me ha mandado un mensaje felicitándome o diciéndome que estaba muy guapa», afirmaba.

«Hasta el lunes no voy a salir de casa. Necesito estar en casa tranquilo este fin de semana. La vida sigue lo sé pero cada uno lo vive a su manera y al igual es respetable como otras decisiones. Este fin de semana va a ser para mí, mi mujer y mis hijas», se limitó a decir él a través de sus redes sociales.

El Dj aprovechó su retiro para preparar la presentación de su nueva canción, 'Te extraño' con Juan Magán y Nyno Vargas que vio la luz el pasado 1 de octubre. Al parecer, el single está arrasando en streaming y el cantante se lo quiso agradecer a sus seguidores. «El amor que le estáis dando a 'Te extraño' no tiene nombre. Gracias, gracias, gracias de corazón. Y gracias yaya desde el cielo tú lo estás impulsando», escribió en su Instagram.

Ahora, el hijo de Paquirri e Isabel Pantoja sigue con su vida haciendo oídos sordos a todo el drama familiar que le rodea. Es más, esta misma tarde ha publicado una foto del día de su boda con Irene Rosales . «5 años de casados. 5 años del día más bonito de mi vida. Fue un día maravilloso lleno de cosas bellas. Pero lo más bello sin duda fuiste tú. ¡Feliz Aniversario! Te amo. ¿Vamos a por otros 5?», ha escrito junto a la imagen.

Parece que Kiko Rivera no quiere meterse en disputas familiares y prefiere disfrutar de lo que tiene en casa y de sus éxitos cosechados. Veremos si aguanta la presión de la prensa del corazón.