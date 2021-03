Kiko Hernández reniega de Antonio David Flores

ABC Madrid Actualizado: 29/03/2021 13:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Son muchas las ocasiones en las que se ha criticado a Rocío Carrascopor la actitud hacia sus hijos, pero gracias a la docuserie que protagoniza en Telecinco, se empieza a entender el infierno que ha vivido a los largo de estos 25 años de silencio.

Algunos de los habituales del corazón han dado un paso atrás con sus críticas y han pedido perdón a la hija de Rocío Jurado por los comentarios que han hecho sobre ella tras el visionado de los primeros episodios de la docuserie. Uno de ellos es Kiko Hernández, que no ha dudado en entonar el 'mea culpa'.

«Le pido disculpas a Rocío Carrasco por haber hablado de ella como madre, sus hijos ahora no lo ven porque están llenos de veneno, pero cuando pase el tiempo van a ver el amor con el que habla su madre de ellos», dijo este domingo Hernández visiblemente emocionado.

Escuchar el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco no ha sido fácil para él, que aseguraba que se le había puesto mal cuerpo: «Yo creo que esta mujer ha sufrido un maltrato de manual, el que no lo quiera ver allá él con su conciencia y sus limitaciones porque no cabe ninguna duda de lo que ha sufrido esta mujer».

Hernández no dudaba en ser muy duro con el que hasta hace dos días ha sido su compañero en 'Sálvame': «Tengo que decir que me alegro de no ser compañero de Antonio David Flores. Sería incapaz de pisar un plató de televisión donde esté él. Incapaz».