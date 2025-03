Khloé Kardashian vuelve a lucir el enorme diamante de su anillo de compromiso

Tras unos rumores en los que se comentaba que el jugador de la NBA Tristan Thompson había engañado a su prometida, Khloé, la Kardashian no hizo declaraciones ni actualizó su estado en redes, pero se quitó el anillo de compromiso que llevaba en su mano izquierda. Eso sucedía el pasado mes de abril. Ahora, la ‘influencer’ ha sido vista luciendo de nuevo esta joya de 13 quilates (un diamante central de 11 y dos pequeños de uno a cada lado) y valorada en más de dos millones de euros. En este caso, el tamaño y el precio importan: el ex de Khloé, Lamar Odom (también baloncestista de la NBA), le regaló uno de 12,5 quilates, valorado en 1,8 millones de euros. Ninguno de los dos anillos supera el que Kanyei8 West pagó por el de Kim Kardashian (casi 4 millones).

Con este gesto, se disparan de nuevo los rumores de boda entre una pareja que se conoció en septiembre de 2016, que ha tenido una hija, True (3 años), y ha pasado la cuarentena juntos en una mansión en la que podía vivir juntos sin verse las caras.

Según fuentes cercanas a la pareja, que rompió en febrero de 2019 cuando se comentó que el jugador la habría engañado ni más ni menos que con Jordy Woods, la ex ‘mejor amiga’ de su hermana, Kylie Jenner (la vida de las Kardashian parece escrita con un guionista desesperado), no tienen previsto casarse, aunque sí han congelado embriones porque desean tener otro hijo. No hay boda a la vista, pero sí un bautizo.