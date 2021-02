¿Por qué venden las Kardashian tequila? La bebida ha ganado uno de los premios SIP Awards y de los Spirit Awards como Mejor Tequila Reposado

ABC Madrid Actualizado: 17/02/2021 14:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde octubre de 2007 y hasta septiembre de 2020 las vidas de la familia más mediática de los Estados Unidos ha sido de dominio público. A lo largo de un total de 19 temporadas, el reality show «Keeping Up with the Kardashians» se convirtió en un fenómeno mundial que ha catapultado a la fama a sus protagonistas. Entre Kourtney (41 años), Kim (40) y Khloé Kardashian (36) y las pequeñas del clan, Kendall (24) y Kylie Jenner (23) suman una abrumadora cifra de seguidores en redes sociales que se ha traducido en una espiral de escándalos, dinero y boyantes proyectos empresariales.

La última: una marca de tequilas mexicanos. Hace cuatro años, Kendall Jenner inició esta aventura empresarial cuando viajó a Punta Mita, en Jalisco. Desde entonces, la socialité ha viajado en numerosas ocasiones al país para trabajar en este proyecto. Ha sido considerado uno de los mejores tequilas e incluso ha ganado uno de los premios SIP Awards y de los Spirit Awards como Mejor Tequila Reposado. «Durante casi cuatro años he estado trabajando para crear el mejor tequila. Después de probar docenas de tequilas y viajes a nuestra destilería, he entrado de forma anónima en el mundo de las competiciones y hemos ganado», escribió la joven en sus redes sociales.

La modelo lanzará tres botellas de tequila: blanco, reposado (el ganador del premio) y añejo. «Esto es todo lo que hemos estado bebiendo durante el último año y no puedo esperar a que todos lo prueben para disfrutarlo tanto como nosotros», añadió.

El resto del clan Kardashian ha mostrado su apoyo en esta nueva faceta como empresaria; sin embargo, los usuarios de las redes sociales no se han mostrado demasiado emocionados pues ven este proyecto como algo poco innovador. Son muchos los famosos que se han lanzado a crear su propia marca de bebidas alcohólicas, entre los que se encuentran algunos como George Clooney, Luis Gerardo Méndez o Ryan Reynolds, entre otros.