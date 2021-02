¿Qué fue de Karmele Marchante, la musa del independentismo catalán? La periodista ha desaparecido del ojo mediático pero sigue siendo una gran defensora del independentismo catalán con una guerra emprendida en las redes sociales.

ABC . SEGUIR Madrid Actualizado: 15/02/2021 20:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Karmele Marchante alcanzó cuotas impensables de popularidad gracias a su paso por el programa ‘Tómbola’. Sus ácidos comentarios y sus preguntas, en ocasiones muy acertadas, convirtieron a la catalana en uno de los reclamos más importantes del espacio de Ximo Rivera. Tanto es así que, según ha podido saber ABC, llegó a embolsarse 6.000 euros por colaboración. El mismo caché que recibía Jesús Mariñas, otro de las columnas del show, con el que llegó a casarse para un anuncio de televisión.

Pasó poco tiempo hasta que Karmele fuera fichada por las televisiones nacionales. Afilaba su aguijón en todo tipo de tertulias. Trabajó en Telecinco, Antena 3 y en prácticamente la totalidad de las televisiones autonómicas. Se codeó con lo más granado del colorín hasta que los formatos empezaron a desaparecer de la parrilla.

Karmele reapareció en 2009 como colaboradora de ‘Sálvame’. Fue su trabajo más polémico y escandaloso, pues tuvo enfrentamientos muy sonados con el resto de los colaboradores. Hubo agresiones verbales pero, dicen, también alguna física. No renovó el contrato y dejó de trabajar en Telecinco para dedicarse a su otra gran pasión: la escritura.

Fue entonces, tras su desaparición pública, cuando se mostró más orgullosa que nunca de ser independentista. Acudió a todos los mítines y empezó una cruzada en redes sociales contra lo que ella llama “sistema opresor”. Entre tuit, advertencia y barbaridad, Karmele ha tenido que hacer frente a muchas otras polémicas. Algunas de ellas relacionadas con ‘Sálvame’ y sus conflictos con los compañeros.

Su vida ahora es más tranquila. Karmele vive entre Barcelona y Madrid y colabora habitualmente en la televisión autonómica de Cataluña. Allí se enfrenta a todo aquel que no comulga con su ideario político y extiende la bandera del independentismo mientras escribe libros sobre prostitución y trata de blancas.

Diana de comentarios acerca de su orientación sexual, no ha tenido suerte en el amor. Pichurrín, que se hizo famoso gracias a Telecinco, le engañó reiteradamente y su anterior relación, Rafa, tampoco cuajó. Karmele se casó con un islandés y ahora se desconoce cuál es su situación sentimental. Eso sí, amigas no le faltan. No solo las integrantes de ‘El club de las 25’, sino también otras con las que suele verse.