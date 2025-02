Kim Kardashian da el primer paso para superar el divorcio de Kanye West

Si Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West el pasado viernes 19 a través de su abogada, un día antes acudió a casa de una íntima amiga suya en Los Ángeles y, según ‘Page Six’ ya no llevaba el enorme brillante que el rapero le regaló cuando se dieron el «sí, quiero» hace casi siete años. Al parecer, no era la primera vez, pues el 14 de febrero, cuando todos los enamorados celebraban San Valentín, tampoco llevó el anillo. Según una amiga cercana, Kardashian está «triste», pero le reconforta ver que ha hecho todo lo posible para salvar su matrimonio. No está atravesando su mejor momento, pero esta dispuesta a seguir adelante y a mirar al futuro con optimismo.

Tal y como informó 'People' hace dos días, tras casi siete años de matrimonio la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' solicitó el divorcio de West. Al parecer, los dos están de acuerdo sobre la custodia legal y física de sus cuatro hijos - North, Chicago, Saint y Psalm -, que será conjunta. Ninguno ha impugnando el acuerdo que firmaron antes de casarse y todo parece indicar que las negociaciones han progresado y se acercan a un acuerdo. Según el entorno de Kim, ella lleva tiempo muy triste y se ha rodeado de sus seres queridos para coger fuerzas. «Kim está hoy con su familia», dice la fuente a 'People?. Y añade: « Está bien. Está triste, pero lista para seguir adelante» .

«Su matrimonio se rompió hace mucho tiempo», explican fuentes cercanas a Kardashian. Ella siente que ha hecho todo lo posible para salvarlo: «Solicitar el divorcio es algo en lo que ha estado pensando durante mucho tiempo. También lo ha temido. Realmente ha hecho todo lo posible para evitar la presentación de los papeles». De hecho, el año pasado Kardashian esperaba que ella y West resolvieran las cosas de alguna manera. «En las últimas semanas, sin embargo, ha quedado claro que han terminado. Aunque todavía hay amor, son demasiado diferentes y tienen visiones diferentes sobre el futuro».

Tras un 2020 complicado , donde tuvieron que afrontar la pandemia y la candidatura fallida de West a la presidencia de Estados Unidos, Kardashian se ha cansado de luchar por la relación, pues casa uno se encuentra en un punto vital muy diferente y que se aleja del momento que vive el otro. «Simplemente no tienen la misma perspectiva cuando se trata de su futuro como familia», dijo una fuente en ese momento. Y concluye: «Y Kim está de acuerdo con eso».