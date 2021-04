Justin Timberlake tendió una trampa a Janet Jackson para que se le viera el pezón No fue un accidente. Lo que sucedió en la ‘Super Bowl’ de 2004 con el vestido de Janet Jackson fue preparado para provocar.

Antonio Albert Madrid Actualizado: 15/04/2021 20:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fue un escándalo mayúsculo. La imagen del pecho descubierto de Janet Jackson al acabar la actuación junto a Justin Timberlake en el espectáculo musical del intermedio de la ‘Super Bowl’ dio la vuelta al mundo y le costó la carrera a la hermana de Michael. Justin ha actuado dos veces más en ese escenario mientras que ella fue desterrada para siempre por los organizadores. Además, debido a una apelación de la Comisión Federal de Comunicaciones, el caso llegó incluso al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que revisó la multa de medio millón de euros a la CBS por el contenido ‘indecente’ de la retransmisión. La cadena apeló la decisión, justificando que «no podía anticipar el incidente».

Pero ahora se ha descubierto que no fue casual, que no fue un incidente sino, en realidad, una trampa que Justin Timberlake le tendió a su compañera. Lo ha reconocido Wayne Scot Lukas, estilista de Janet Jackson: «Yo no lo llamaría ‘mal funcionamiento’ del vestuario porque era la prenda más funcional de la historia y sirvió para lo que estaba destinada». Y, al parecer, su destino era opacar el beso con el que Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera habían escandalizado en los MTV Awards. Justin quería superar la viralidad de esa imagen: «Insistía en hacer algo más grande que su actuación. Quería trascender, buscaba una revelación», ha confesado ahora el estilista, que prepara un libro (¡un libro!) sobre lo que sucedió durante esa actuación.

Con este descubrimiento, cobran sentido las disculpas a Janet Jackson que Justin Timberlake realizó públicamente coincidiendo con el estreno del documental sobre Britney Spears y las consiguientes acusaciones de misoginia en el mundo de la ‘prensa rosa’ norteamericana a la hora de tratar las noticias y escándalos de las estrellas. Janet ya perdonó a Justin en privado. Ahora falta saber qué dice el público de este juego sucio. Y Janet Jackson se merece una segunda oportunidad.