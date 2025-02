Julio José Iglesias Preysler: «Mi padre está deseando volver a cantar y regresar a los escenarios»

Le llaman el conciliador de la familia y lo cierto es que Julio José Iglesias es un tipo simpático y educado que ni en sus peores momentos sentimentales, se acaba de divorciar de Charisse Verhaert , da una mala respuesta. Feliz con su gira musical, vuelve a Madrid como soltero de oro y no descarta un amor «a la española».

Lo suyo siempre son prisas. Visita casi relámpago a Madrid como chico Schweeps y vuelta a su gira musical 'Timeless'. Hábleme de su divorcio que acaba de ratificar hace pocas semanas y de cómo se siente al recuperar la soltería a los 48 años.

Tenía ganas de venir a España después de estar tres años sin pisar Madrid por todo lo que hemos vivido con la pandemia y es verdad que sólo estaré 24 horas porque estoy en plena gira con mi nuevo disco. En cuanto a mi nueva soltería ahora que voy para 49… pues como ya sabes Charisse y yo nos hemos divorciado, algo que pasa a muchísimas parejas, y en nuestro caso estoy seguro que ha sido por todo el tiempo que estábamos separados ya que Charisse ha estado estos años mucho en su país natal, Holanda, dados los problemas de salud de su madre, y esa distancia física es lo que nos hizo finalmente hace año y medio tomar la decisión de separarnos después de 18 años juntos.

Medios americanos hablaron de un divorcio contencioso sobre todo en el aspecto económico.

No sé quién se inventó esa guerra que es absolutamente mentira. Charisse y yo nos llevamos de maravilla y somos amigos y mantenemos una relación estupenda que estoy convencido será siempre así.

¿Pero usted sigue viviendo su casa de Miami que decían que Charisse reclamaba la mitad para ella?

Yo claro que sigo en mi casa. Mi mujer aún no sabe si va a vivir en algún sitio de Estados Unidos o se va a quedar junto a su madre más tiempo.

El 2021 ha vivido la pérdida de su abuela materna, una ausencia que se sentirá especialmente en estas Fiestas de Navidad.

Se nota su ausencia y mucho. El hecho de volver a casa y no ver a mi abuela es muy duro. Me llevaba super bien con ella, siempre he dicho que era lo mejorcito de la familia, y me da mucha pena su pérdida. Es verdad que tuvo una vida completa y maravillosa a sus 98 años y sé que estará en el cielo.

¿Siente no haber tenido hijos con su mujer o ahora que se han divorciado cree que mejor así?

Es verdad que a la hora de divorciarse puede ser más complicado pero te aseguro que me encantaría tener hijos. Realmente no tengo un sentimiento de pena en ese sentido porque tampoco fue algo que nos planteamos desde el principio. Es verdad que nuestra relación siempre ha sido muy ajetreada por los continuos viajes de Charisse y realmente nunca decimos buscar un hijo ya que era algo que posponíamos para el siguiente año pensando que íbamos a estar más tranquilos.

Su padre Julio Iglesias vive muy tranquilo en su casa de Bahamas. ¿Cree que volveremos a verle en un escenario o esto huele a retirada?

Con el covid ha sido muy complicado para todos y mi padre ha tenido especial cuidado pero te aseguro que está deseando volver a cantar y regresar a los escenarios en cuanto se pueda.

¿Si pudiera elegir con quién interpretaría un dúo con su padre o con su hermano Enrique?

Con los dos a la vez. En la navidad de hace dos años hablamos de la posibilidad de hacer algo los tres juntos y había que buscar una canción donde encajáramos porque sería muy bonito estar los tres.

Lleva desde niño viviendo en Miami y no sé si en sus planes o pensamientos está la posibilidad de regresar a España de una manera más definitiva.

Es verdad que en los últimos tres años entre la pandemia y los trabajos que me han mantenido ocupado en Estados Unidos no he venido todo lo que me gusta y ha surgido de esa manera también porque era mi madre quien viajaba para reunirnos, pero ten por seguro que no descarto instalarme en España en un momento dado.

¿Para eso tendría que enamorarse de una española?

Dicen que la española es la que mejor besa (risas)

No me diga que nunca se ha besado con una española.

Pues no. Piensa que llevo más de 18 años con Charisse y no recuerdo de antes.

Debería presentarle su hermana Tamara alguna amiga para tenerlo más cerca

Jajaja puede ser. Ahora de todas formas estoy volcado en el disco nuevo que he terminado y te aseguro que es lo mejor que me ha pasado en los últimos tiempos.

¿Qué espera del 2022?

Salud y buena energía para que todo el mundo pueda volver a la normalidad de antes del covid.

¿No pide amor?

También, te aseguro que estoy abierto al amor.

Dice que está solo pero cualquier día de estos un paparazzi le pilla con nueva pareja.

Pues como no sea con mi perrita no me verá paseando con nadie más.