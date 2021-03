Julián Contreras muestra su apoyo a Rocío Carrasco: «El maltratador de mi madre también quedó impune»

ABC Actualizado: 23/03/2021 11:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Julián Contreras Jr. (35 años) no ha dudado en sumarse a los apoyos hacia Rocío Carrasco después del duro testimonio que ofreció el pasado domingo en 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. El hijo de la fallecida Carmen Ordóñez no ha podido evitar establecer ciertos paralelismos entre lo que le sucedió a su madre y lo narrado por la hija de Rocío Jurado.

«Aquellas personas que me siguen saben que no acostumbro a comentar, activamente, los sucesos sociales. Mucho menos los televisivos. Esta mañana, al despertarme, tenía una cantidad asombrosa de mensajes con relación a la emisión de anoche. Fue mucha gente la que vio cierta similitud con la lamentable situación que vivió mi madre en su día», comienza diciendo Julián Contreras Jr.

Y prosigue: «Personalmente, no puedo más que sentir, de todo corazón, el dolor tan inmenso que padece su protagonista. Nuestras familiares se quisieron y trataron mucho. Y yo, guardo un entrañable recuerdo de esos años. Pero mi análisis pretende ir mucho más allá. Siempre he estado en contra de una frase: 'La justicia debe ser ejemplar'. En mi opinión, debe ser justa. Aquellos que la aplican, deben tener el rigor necesario para hacerlo con acierto. Pero, aún así, todos somos seres humanos y no siempre se consigue. ¿Eso convierte en mentira algo que no se ha demostrado en un juicio? A mi parecer, no. Si alguien me roba, pero no consigo demostrarlo, no lograré una condena. Pero a mí me han robado igualmente... Quizás, no haya conseguido pruebas o sean insuficientes. ¿Acaso no ha habido inocentes en el corredor de la muerte? La justicia, a veces, falla en ambas direcciones. Pero la experiencia está ahí».

Story de Julián Contreras Jr.

Asegura que lo dice como «testigo directo de unos malos tratos, físicos, psicológicos y emocionales que quedaron impunes». «Con una víctima, silenciada e ignorada, porque su percepción social, no era la de una mujer maltratada… Aquello fue demoledor, os lo aseguro», termina su publicación.