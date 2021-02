Juan Peña: «No soy Julio Iglesias pero tengo mi público» El cantante ha estrenado 'A mi gente', fruto de un concierto que grabó el pasado verano en el hotel María Luisa de Jerez

Beatriz Cortázar Madrid Actualizado: 15/02/2021 18:19h

El cantante favorito de la jet acaba de sacar su nuevo álbum musical en su lucha personal por salir adelante en tiempos de covid. 'A mi gente' es el fruto de un concierto que grabó el pasado verano en el hotel María Luisa de Jerez. Lo que iba a ser un video promocional para sus contratos en el extranjero se convirtió en un CD/DVD con canciones propias y versiones de sus admirados Julio Iglesias, Manzanero, Juan Gabriel…

¿Cuánto de riesgo tiene sacar un disco en estos tiempos de pandemia?

Llevo 20 años en la música y 16 en Madrid. Desde el año 2013 no sacaba disco y eso que siempre me lo pedían sobre todo en las fiestas privadas donde actúo. No soy Julio Iglesias, pero gracias a dios tengo mi público y sé que funciono. Mi suerte es que muchos empresarios para los que canto en sus fiestas luego me compran mis discos para regalar entre sus clientes o empleados.

Ahora que no hay fiestas privadas ni bodas ni banquetes imagino que no lo estará pasando bien en lo que a trabajo se refiere.

Hay pocas, pero las hay. Hablo de fiestas legales sobre todo fuera de España. Esta Navidad volví a la República Dominicana donde he trabajado mucho ya que ahí por fortuna el virus no está tan fuerte y se pueden celebrar reuniones. Es como el pasado verano en España donde pude trabajar. Es verdad que ahora tengo que salir más veces fuera, incluso me han ofrecido instalarme allí pero mi problema es que yo no puedo pasar largas temporadas porque siempre en mis contratos incluyo a mi mujer e hijo y ellos tienen obligaciones, el colegio y las cuestiones del campo, y yo sin la familia no me voy más de diez días. No lo soporto.

¿Y cómo se arregla en España?

Hay bodas y celebraciones que permiten hasta diez personas y yo me voy apañando, mi suerte es que puedo cantar en un teatro como en el salón de una casa. Después de tantos años tengo una buena cartera de clientes empresarios que suelen recomendarme entre sus amigos porque en lo mío funciona muy bien el boca a boca.

¿Ha cumplido su sueño profesional?

Mi sueño inalcanzable siempre fue llegar a ser sólo un ápice de lo que es Julio Iglesias. Nos hemos conectado a través de redes sociales y sé que amigos comunes le han hablado de mí pero me encantaría que me escuchara algún día aunque sé que es impensable poder hacer un dúo con él. No tengo la categoría internacional para ese proyecto.

Pues parece que Enrique Ponce sí tiene en proyecto poder hacer un dúo con Iglesias. ¿Qué le parece?

Todo aquel que ame la música tiene mi respeto. Al maestro sí lo he escuchado y es verdad que canta a su estilo, al del grupo Materia Prima del que es gran seguidor.

¿Haría un dúo con Ponce? Creo que son buenos amigos…

Con todo el que me ha pedido hacer un dueto y la compañía me lo ha permitido he dicho que sí de la misma manera que agradezco a los compañeros que han participado en los míos. Lo que me ocurre con Ponce es que aún tengo que asimilar su faceta como cantante, pero si llegara el momento estaría encantado.

¿Está siguiendo el culebrón de los Pantoja?

Te mentiría si te dijera que no. Estoy centrado en mi disco e hijo pero aunque sea por redes sociales te salta la historia. No soy quien para opinar de lo que hagan otros. Isabel es una artista enorme. He estado en su casa, en su cumpleaños y siempre me ha tratado muy bien. Pero tanto ella como su hijo y su hermano. Soy muy discreto y respetuoso y creo que cada uno debe hacer lo que quiera, aunque yo, en mi caso, si tengo un problema con un familiar prefiero coger el teléfono y hablarlo. Insisto en que no sé bien qué es lo que ha pasado entre ellos y de ahí que no entre en su historia.

También tiene una amistad con Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Cuando un matrimonio se divorcia, los amigos suelen quedarse en una situación complicada sin saber qué hacer ni a quién apoyar. ¿Es su caso?

Tengo muchos conocidos y amigos y por eso cuando alguien se separa intento ser neutro y evito que me cuenten todo aquello que a mí no me incumbe ni interesa. Hay conversaciones más privadas que no quiero ni escuchar. Te aseguro que prefiero no saber. El amor de una pareja no siempre dura toda la vida y reconozco que yo no quisiera verme en esa tesitura. Mi ejemplo son mis padres que llevan toda la vida juntos. Cuando ha habido amor de verdad, un respeto y niños pequeños, los adultos deberían mirarse a la cara y sólo pensar en los hijos. Es mi manera de verlo. Pero con los amigos siempre neutral. Si mañana me encuentro a Enrique tentando en la finca de mi mujer pues fenomenal. Y con Paloma lo mismo.

Se le ve felizmente casado con su mujer Sonia González y locos con su hijo Tristán.

Llevamos juntos desde el 2013 y tenemos a nuestro Tristán de siete años con el que siempre intento rezar cada noche. Sonia es una mujer muy estable que entiende perfectamente mi profesión y tenemos una vida muy normal y tranquila. Ella con su trabajo en la finca y antes en la televisión y es verdad que hoy hay más incertidumbre en lo mío por las circunstancias que tenemos. Espero que este verano con la vacuna y la ayuda de Dios las cosas vayan a mejor. Me han ofrecido ir a casi todos los realities y también para que hable pero siempre digo que no. Sólo quiero cantar y vivir de mi profesión.