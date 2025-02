Jennifer Lopez y Ben Affleck: su primera aparición pública 18 años después

Ben Affleck (49 años) y Jennifer Lopez (52) se conocieron durante el rodaje del fracaso cinematográfico «Una relación peligrosa», película tras la cual empezaron una relación sentimental que duró más de 2 años y acabó poco después de un sonado compromiso entre ambos en el año 2002 y tras posponer la boda en 2003. La razón principal de la ruptura fueron las desavenencias entre la pareja de actores por el estricto contrato prematrimonial al que la intérprete pretendía 'someter' a Ben, que le condicionaba conductual y económicamente. Sin embargo él ya había manifestado en varias ocasiones su malestar por el acoso de la prensa y se había planteado acabar con la relación.

Bennifer -acrónimo de Jennifer Lopez y Ben Affleck- regresa 18 años después como una ola. Ambos se proyectan como la pareja del año y, tras meses de amor escondido, se muestran al mundo felices y más enamorados que nunca. Fue el pasado mes de mayo cuando la publicación de unas imágenes suyas en una estación de ski confirmaron que entre ellos había algo más que una estrecha amistad. Aunque no fue hasta dos meses más tarde, en julio durante la celebración del 52 cumpleaños de la artista, cuando los propios protagonistas oficializaron su relación.

Y ahora, la pareja no deja de gritar a los cuatro vientos su amor. Fue ayer cuando Lopez acompañó a Ben en el estreno de su última película: 'The last duel', dirigido por Ridley Scott y con quien comparte escenas con su mejor amigo, Matt Damon , además de otros actores de renombre como Jodie Comer o Adam Driver . Desde el primer momento acapararon todas las miradas al llegar juntos en el vaporetto y entrar al Palazzo del casino. El momento más esperado de la noche fue por la noche durante la alfombra roja. Él con un elegante esmoquín negro y ella reluciente con un vestido blanco de Georges Hobeika con un imponente escote decorado de joyas de Cartier.