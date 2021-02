Javier Ungría, sobre la polémica boda de su hermana: «Todos tenían mascarilla» Aseguró que todos los invitados tuvieron que someterse a una prueba de PRC antes de acudir a la cerebración

Esta mañana, la Dirección General de Salud Pública ha anunciado que abrirá una investigación sobre la boda celebrada el pasado sábado en el Casino de Madrid con un gran número de invitados que no llevaban mascarilla.

Fueros los propios usuarios de las redes sociales los que se hicieron eco de la noticia a través de quejas y advertencias. Son numerosos los vídeos que recorren los móviles en los que se ve cómo los invitados no guardan la distancia de seguridad impuesta por las autoridades sanitarias, tampoco llevan puesta la mascarilla. Ambas suponen un importante agravio en relación a las medidas tomadas para etener la pandemia de coronavirus.

Desde ese día, la boda de Jaime Navarro y Beatriz Ungría, hermana de Javier Ungría y como consecuencia cuñada de Elena Tablada, en el Casino de Madrid se ha convertido en objeto de todo tipo de críticas. «Se nos hizo PCR a todos los invitados y solo pudimos acudir los que tuvimos resultado negativo, se cumplió con todas las normativas», respondió a este periódico la ex de David Bisbal.

😳 Nos confinan El Pozo en Vallekas con 908 casos pero así se lo pasaban ayer en el Casino de Madrid, una zona con 1451 casos... pic.twitter.com/MqO5JyhcdE — Vallekas se Defiende (@VKseDefiende) February 7, 2021

Gtres

Este lunes ha sido el propio Javier Ungría el que ha atendido a las cámaras de Gtres para defender la celebración de la boda de su hermana. «Realmente todos tenían mascarilla, todo el mundo estaba respetando la distancia. Lo que pasa es que la gente... ¡Cómo nos van a dejar entrar en un sitio sin mascarilla! ¡Imposible! He leído de todo, que, si teníamos eso concebido sin mascarilla, es absolutamente falso». Asegura que el único momento en el que no se usó la protección fue para comer y para hacerse fotos. «Bueno, la gente se quita la mascarilla para comer en la mesa, o en un momento puntual para hacerse una foto. Luego se la ponían, es obligatorio estar todo el rato con mascarilla, es que no hay mucha más que decir...». Además todos los invitados tuvieron que someterse a una prueba de PRC antes de acudir a la cerebración y solo pudieron ir quienes dieron negativo. El marido de Elena Tablada lamenta las informaciones «falsas» y las críticas recibidas tras su boda.