Isabel II escenifica la unidad familiar antes de la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle

Solo unas horas antes de que la televisión estadounidense emita la esperada entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle concedieron a la famosa presentadora Oprah Winfrey, la Reina Isabel II se ha adelantado esta tarde con la emisión de un discurso durante un programa especial de una hora de duración en la BBC para conmemorar el día de la Commonwealth, en el que también participaron otros miembros senior de la Corona, enviando así lo que los expertos reales consideran un claro mensaje de unión familiar antes de que los Sussex hablaran. Fuentes oficiales confirmaron que a la Reina no se le ofreció una copia de la entrevista por adelantado y explicaron que en todo caso, no la vería, porque «está enfocada en los grandes problemas» actuales y no en lo que la prensa local llama «el circo de su nieto». «La semana que viene Su Majestad tiene bastantes cosas que hacer. No creo que nadie deba esperar que se quede despierta y vea la entrevista», dijo una fuente a ‘The Sunday Times’, que agregó que «el estado de ánimo en la familia es: ¿Pueden todos callarse y seguir con el trabajo diario?». Al mensaje de la soberana se unieron Guillermo y Catalina de Cambridge, así como Carlos de Inglaterra y su esposa Camila, la Duquesa de Cornualles, e incluso la Sophie de Wessex, esposa del príncipe Eduardo.

En un especial creado para la ocasión, lleno de música y bailes de los países de los que la Reina es cabeza, Isabel II pidió unidad y destacó la importancia de «estar juntos» en los tiempos que corren, con la celebración tradicional de esta fecha suspendida por primera vez en medio siglo. La monarca empezó diciendo que «durante la semana que viene, mientras celebramos la amistad, el espíritu de unidad y los logros de la Commonwealth, tendremos la oportunidad de reflexionar sobre un momento como ningún otro», en referencia a la pandemia, y continuó: «Si bien las experiencias del año pasado fueron diferentes en toda la Commonwealth, ha habido ejemplos conmovedores de coraje, compromiso y dedicación desinteresada al deber en cada nación y territorio, en particular por aquellos que trabajan en primera línea, que han brindado atención médica y otros servicios públicos en sus comunidades». La Reina destacó los «notables avances en el desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos» y añadió que lo sufrido durante la pandemia «nos ha llevado a apreciar más profundamente el apoyo mutuo y el sustento espiritual que disfrutamos al estar conectados con los demás». «Es sumamente triste que la celebración habitual en la Abadía de Westminster no pudiera llevarse a cabo este año debido a la pandemia, pero la Reina estaba absolutamente decidida a aprovecharla al máximo», aseguró una fuente real, que añadió que «este mensaje especial es un símbolo de que, a pesar de los desafíos extraordinarios que se presentan en todo el mundo, el concepto de unión nunca ha sido más importante».

«La pandemia del coronavirus ha afectado a todos los países de la Commonwealth (54), robando cruelmente a innumerables personas sus vidas y sus medios de subsistencia, perturbando nuestras sociedades y negándonos las conexiones humanas que tanto apreciamos», declaró el Príncipe Carlos, que añadió: «Sin embargo, en medio de un sufrimiento tan desgarrador, la extraordinaria determinación, el coraje y la creatividad con los que la gente ha respondido ha sido una inspiración para todos nosotros». Por su parte, la duquesa de Cambridge habló de lo «triste» que ha sido este período y pidió a la sociedad que «apoye a todos los que trabajan en primera línea», durante una llamada junto al Príncipe Guillermo con un médico de Sudáfrica.

Llamaron la atención las apariciones de Camila, que habló de cómo su interés por los libros se inspiró en el amor de su padre por la literatura; y de Sophie, condesa de Wessex, y confidente de la Reina, quien aprovechando la coincidencia de la celebración con el Día Internacional de la Mujer este lunes, habló por videollamada con tres mujeres de la Commonwealth sobre sus experiencias de apoyo a otras mujeres.

Y en medio de este panorama, que parece un trepidante episodio de la serie ‘The Crown’, Felipe de Edimburgo, de 99 años y marido de la Reina, continúa ingresado en el hospital King Edward VII de Londres.