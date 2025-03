El irresistible desnudo integral de Maxi Iglesias a orillas del mar

Maxi Iglesias se dio a conocer en 2007 cuando interpretó a Cabano en la serie de televisión 'Física o Química', aunque el pico más alto de fama le llegó con su participación en 'Velvet'. Ahora, a sus 30 años, el actor es uno de los más aclamados del panorama nacional.

Instagram

Esta semana, el intérprete ha sorprendido a sus más de un millón y medio de seguidores con una imagen completamente desnudo a orillas del mar. «Lo bonito de perderse es que te encuentres», ha escrito junto a la foto en la que se encuentra divisando el horizonte en una playa desierta.

Este mes, Maxi Iglesias está de actualidad después de que la revista '¡Hola!' confirmase su relación con la modelo y actriz peruana Stephany Cayo . La pareja se conoció durante el rodaje de 'Mochileros', la primera producción peruana de Netflix.

La única vez que se les ha visto juntos fuera de las pantallas fue durante la presentación de la película, aunque llegaron por separado y no parecía que entre ellos existiese más que una bonita amistad. Maxi Iglesias declaró ante los micrófonos de la prensa nacional que en estos momentos se encontraba «feliz» en relación a su vida sentimental, e incluso confesó que no le importaba que le relacionasen con algunas mujeres, «porque si es verdad, es verdad», dijo entre risas. Y quiso dejar claro que no le afectaban mucho los rumores sobre su vida privada publicados en la prensa del corazón. «No van a hacer que deje de vivir mi vida tal y como la quiero».