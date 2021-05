Irina Shayk le quita el marido a Kim Kardashian Relacionan a Kanye West con la modelo rusa, expareja de Cristiano Ronaldo y exmujer de Bradley Cooper

Mientras que Kim Kardashian ha descartado por completo tener nuevas citas pese a los rumores que la vinculan con Maluma, al padre de sus hijos, Kanye West (43 años), le relacionan con la modelo Irina Shayk (35), expareja de Cristiano Ronaldo y Bradley Cooper.

Una pista anónima en la cuenta de Instagram DeuxMoi ha desatado el rumor. Aseguraba que estaban saliendo y fueron varios los que confirmaron la noticia. En esta cuenta se difunden informaciones no verificadas de famosos para sus cerca de un millón de seguidores pero que en muchas ocasiones acaban dando en el clavo.

Kanye West e Irina Shayk se conocieron en el año 2010 cuando el rapero rodó el videoclip de su canción 'Power' en el que, entre otras modelos, participó la rusa. Llegó incluso a hablar de ella en una de las letras de sus canciones. «Quiero ver a Irina Shayk...», cantaba.

No fue la única vez que trabajaron juntos. Años después, Shayk desfiló en la colección otoño-invierno 2012/2013 de Kanye West y es habitual ver a la modelo con prendas del cantante. Aunque no hay nada confirmado, son ya muchos los medios que no descartan esta relación. Todo podría ser, y más después de conocerse el regreso de Jennifer Lopez y Ben Affleck.

De confirmarse, se trataría de la primera mujer que conquista el corazón de West tras su divorcio con Kim Kardashian tras siete años de matrimonio y cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.