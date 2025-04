Irene Montero revoluciona las redes al publicar unas imágenes dándole el pecho a sus hijos

Los beneficios de la lactancia materna son de sobra conocidos: protege al bebé contra enfermedades comunes tanto a corto como a largo plazo, reduce el riesgo de la madre de padecer cáncer y otras enfermedades e implica un ahorro enorme para las familias, además del beneficio ambiental que supone para el planeta. Por ello, tanto la OMS como UNICEF recomiendan el inicio temprano de la lactancia -durante la primera hora siguiente al nacimiento-, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y la continuación hasta los 2 años de edad o más, con la incorporación de alimentos complementarios a partir de los 6 meses.

Muchas son las mujeres que defienden la lactancia materna y los derechos de la mujer que decide alimentar a su hijo por este método. Una de las más férreas es la ministra de Igualdad, Irene Montero . Pese a que muy pocas veces ha utilizado su perfil en redes sociales para hablar de su vida privada, esta ha sido una ocasión especial en la que la política reivindica su papel como madre de tres hijos: los mellizos Leo y Manuel , de tres años, y la pequeña Aitana , de dos. «Leo y Manuel nacieron con 25 semanas y pasé esos primeros meses sacándome leche cada tres horas, conservándola, midiendo las cantidades, donando lo que podía al banco de leche del hospital. Me encontré con otras madres cada día haciendo ese mismo proceso. El camino hasta hoy ha sido posible gracias a la sanidad pública y particularmente al equipo de neonatología del Gregorio Marañón coordinado por Manuel Sánchez Luna», ha comenzado diciendo junto a una imagen en la que aparece dando el pecho a los dos pequeños.

«Cuando vinimos a casa tuve dificultades para mantener la lactancia gemelar. Pasé por unas semanas de lactancia mixta hasta que pasamos al biberón. Un año después nació Aitana, con la que he compartido dos años de lactancia materna que aún continúan. En estos tres años he vivido de la mano de mi pareja, mi familia y muchas amigas que también crian a sus hijos e hijas como mejor saben, pueden y deciden, algunas dando el pecho, otras con lactancia mixta y otras con leche de fórmula. He escuchado a Alba Padró y las mujeres de LactApp, a Julio Basulto y a otras muchas profesionales que con su trabajo acompañan a millones de mujeres. He hablado mucho con compañeras feministas con ideas y opiniones muy diferentes sobre la lactancia y la crianza, entre las cuales Beatriz Gimeno y su libro sobre la lactancia materna ha sido imprescindible. Creo que todas las madres compartimos miedos, preocupaciones, dudas y siempre con emociones muy intensas. Todas buscamos hacerlo lo mejor que sabemos, todas necesitamos que una mano amiga nos diga que sí, que como podamos, queramos, decidamos, estamos haciéndolo bien. Que no somos ni mejores ni peores madres por la elección que hagamos respecto a la lactancia. Sé que necesitamos políticas públicas que protejan la maternidad, que faciliten a cada familia desarrollar sus proyectos de crianza con seguridad económica, con escuelas infantiles públicas, con redes de conciliación y corresponsabilidad, con vivienda y empleos dignos. Tengo muy presente que hay muchas mujeres que no pueden criar como desean. En la semana de la lactancia materna creo que las mujeres que somos madres debemos fortalecer nuestras redes de apoyo y hacernos saber que hay muchas decisiones y caminos posibles para “hacerlo bien”», ha sentenciado.