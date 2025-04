La Infanta Elena, admiración y preocupación por Don Juan Carlos

Doña Elena de Borbón se ha convertido involuntariamente en la otra protagonista de la llegada de su padre Don Juan Carlos, este jueves a Sangenjo, tras 654 días fuera de nuestro país. La primogénita del Monarca le esperó a pie de avión en el aeropuerto de Peinador (Vigo) y, tras un afectuoso abrazo que duró varios segundos y un beso en la mejilla, quiso mostrarle su respeto haciéndole una reverencia. Y eso, que hacía apenas un mes que se habían visto en Abu Dabi, hasta donde viajó con su hija Victoria Federica, su hermana Doña Cristina y los cuatro hijos de esta aprovechando las vacaciones de Semana Santa. «Ha hecho lo que tenía que hacer, es la más unida a su padre, pero desde siempre. Y como cualquier hija está preocupada por su estado de salud, su avanzada edad y su situación actual. No lo abandonará nunca», así lo ha hecho saber a su círculo más cercano.

Don Juan Carlos y Doña Elena, en Marivent en 2009

De hecho solo se ha desplazado a Sangenjo para estar a su lado públicamente. El primer día ha estado un rato en el Club Náutico, pero no ha querido salir a navegar para ver la regata. Ha preferido dejarle su espacio, aunque se aloja con él en casa de su amigo Pedro Campos. La Infanta siempre ha preferido el caballo a la vela. Y con su padre comparte su afición por los toros y los buenos restaurantes. Estos días acude a la Feria de San Isidro al palco de Manuel Piñera Gil-Delgado, millonario empresario propietario del Grupo Scholtz y amigo de su padre desde la juventud. Todos coinciden en definirla como «muy simpática, cariñosa, especial y autoritaria…». Sobre todo, con sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica, a los que intenta inculcar su experiencia cuando tenía la edad de ellos y lo importante que es que sepan rodearse de gente fiel y discreta.

Dejarse ver tanto con su padre podría haber supuesto un distanciamiento con su madre Doña Sofía, pero su entorno no lo cree porque la «unión nunca ha sido tan fuerte como la que tiene con él. Y con su hermano Felipe VI , apenas tiene trato ahora», se atreven a afirmar estas mismas fuentes cercanas. «Nunca se supo lo que sucedió para que el 3 de enero de 2022, Elena y Cristina cancelaran el viaje a Abu Dabi para acompañar a Don Juan Carlos en su 84 cumpleaños. El misterio dice Jaime Peñafiel en su último libro ‘Alto y Claro. Los secretos que nunca he contado’ (Ed. Grijalbo) «está en el día 2, víspera del viaje, cuando almorzaron con su madre en La Zarzuela. Tras esa reunión familiar, desistieron de viajar».

Una imagen de Doña Elena con ocho años junto a su padre

Doña Elena sigue llevando escolta y acude cada mañana desde hace años a su trabajo como directora de proyectos de la Fundación Mapfre en Madrid. Hace poco se mudó a un piso a la calle Fortuny porque está reformando el suyo del barrio del Niño Jesús, que se le había quedado un poco antiguo. Desde que se separó de Jaime de Marichalar -con el que la relación es nula- hace ya quince años no se le ha vuelto a conocer pareja. Dicen que el motivo de que no sean dos exbienavenidos es porque hubo familiares que malmetieron en su momento. Tampoco parece buscar pareja y ha optado por disfrutar de sus amigas de verdad, las de toda la vida del colegio de Santa María del Camino. Entre ellas está Leticia Espinosa de los Monteros o Ana Pérez-Lorente, esposa del actor Antonio Resines, a cuya boda, ella sí asistió ya que su hermana Cristina, también amiga, no pudo al encontrarse en Ginebra. Con quien se la ve menos es con su exsecretario y persona de confianza Carlos García Revenga, a quien dicen ha sustituido por Rita Allendesalazar, cinco años mayor que la Infanta, condesa de la Ventosa, que fue salus de los hijos de su amiga Elena -Froilán y Victoria Federica - y de los príncipes y princesas de la corte alauita.

En los toros de Jerez, en 2016 EFE

La incógnita es cómo regresará a Madrid desde Sangenjo. Unos aseguran que lo hará el domingo por la noche en un vuelo regular, y otros que será junto a su padre Don Juan Carlos, en el jet privado que este utilice para volar de Vigo a Madrid el lunes para acudir a la reunión que tiene prevista en La Zarzuela. Aunque luego se reuna de nuevo con él para acompañarle a Barcelona antes de regresar a Abu Dabi, si como es su intención, visita a su querido ‘casi hermano’ Josep Cusí, que desgraciadamente sufre la enfermedad del olvido.