Ignacio de Miguel, el enólogo de los famosos: «Alfonso Cortina paraba una reunión de negocios para catar un vino»

Su nombre es habitual en las páginas de la prensa especializada de vino, pero también en las de color salmón. El enólogo Ignacio de Miguel (Madrid, 1962) ha dado forma al sueño de muchos empresarios que decidieron triunfar con sus propias bodegas. Sus inicios se enmarcan en la finca Casa de Vacas, en Malpica de Tajo, donde trabajó mano a mano con Carlos Falcó . Él le enseñó no solo de vinos, sino también una actitud para afrontar la vida.

El marqués de Griñón le abrió la puerta de la elite empresarial y social, gracias a la que pudo atesorar una ilustre cartera de clientes. Al expresidente de Repsol Alfonso Cortina le asesoró en bodegas Pago de Vallegarcía, a Blanca Martín Berrocal , de transportes La Sepulvedana, la ayudó con una bodega con ocho hectáreas de viñedo en Zamora, a Emilio Aragón le conoció por ser uno de los primeros accionistas de Martúe (con bodegas en La Guardia) y con el exmadridista Manolo Sanchís trabajó en un proyecto en Ciudad Real.

Actualmente sigue trabajando en la asesoría de un buen número de bodegas, entre las que destaca bodegas NOC , del empresario Carlos Galdón, expresidente de la farmacéutica GSK España y y presidente de la Clínica Armstrong Internacional. Cuenta con un total de 43 hectáreas de viñedo propio: 10 hectáreas en Manzaneque, junto a la bodega, y 33 hectáreas en Los Yébenes , capital de los Montes de Toledo.

¿Cómo empezó a interesarse por el mundo del vino?

Soy el menor de ocho hermanos y desde pequeño me ocupaba de las cosas de mi padre: preparar sus aperos de caza, cuidar su caballo y ordenar su bodega. Aun sin beber vino, conocía todas las botellas de su bodega y cada día le preparaba el vino de la cena. Un amigo de mi padre me regaló un libro de Miguel Torres, en el que explicaba que su padre le hizo estudiar químicas contra su voluntad. Yo decidí estudiar químicas para ser enólogo y así unir mi profesión a mi pasión que ya era el campo.

Su relación con el marqués de Griñón fue muy estrecha. ¿Cómo le conoció y qué aprendió de él?

Mi padre era el médico de sus padres. Conoció a Carlos y al resto de los hermanos cuando llevaban pantalón corto. Era esa antigua relación entre el médico y la familia, donde había mucha amistad y complicidad. Cuando terminé mi formación en Francia, mi padre llamó a su amigo Carlos para decirle si podría ayudarme. Él inmediatamente le dijo «si es tu hijo, que venga mañana a trabajar a Casa de Vacas».

Con él y con sus asesores (especialmente Michel Rolland) aprendí mucho de vinos, pero Carlos me enseñó una actitud ante la vida: luchar por lo que crees, aunque esté en contra de las ideas de los demás, buscar siempre la excelencia, nunca conformarse y cultivar la amistad.

También trabajó con Alfonso Cortina. ¿Alguna anécdota que recuerde?

Era sorprendente su pasión por el vino. Podía parar una importante reunión de negocios para catar el último vino elaborado en Vallegarcia. También era un ejemplo de buena gestión, conocimiento y control del tiempo: en cuatro minutos te recibía, recibía tu informe, daba instrucciones y te acompañaba amablemente a la puerta.

Actualmente trabaja con Carlos Galdón, exconsejero delegado de la farmacéutica GlaxoSmithKline y presidente de la Clínica Armstrong Internacional en Madrid. Hábleme del proyecto de bodegas NOC.

Es un proyecto apasionante. Aunque la bodega original tiene mas de 100 años (fundada en 1918) estamos haciendo una refundación, conservando las cosas buenas, pero creando muchas otras. Cambios en la viña, la bodega, nuevos vinos, nuevo equipo…Es un gusto trabajar con un buen empresario como Carlos Galdon, él es el capitán del barco, supervisa todo, pero deja trabajar.

Ignacio de Miguel, con el empresario Carlos Galdón, al frente de bodegas NOC ABC

Muchos le tildan como el 'enólogo de la jet'. ¿Se siente identificado con esa etiqueta?

¡Claro que no me identifico! Ni nadie que me conozca. Me lo pusieron en un momento en que tenía una buena colección de clientes importantes, seguro que con cariño, porque la prensa siempre me ha tratado muy bien, pero hoy trabajo también con alguna cooperativa, que tiene muchos atractivos pero nada de 'jet'.

Cada vez más empresarios o personas ilustres producen vino. ¿Por qué?

Siempre los ha habido. Muchas de las bodegas de Rioja las crean industriales de Bilbao. Creo que es buenísimo para el sector que profesionales de otros sectores lleguen al mundo del vino, de esta forma se profesionalizan los equipos. No hace falta ser hijo de bodeguero de seis generaciones para dirigir una bodega, hace falta rodearse de profesionales y eso lo saben hacer muy bien los buenos empresarios.

¿Hay mucho esnobismo en el mundo del vino?

Puede haber esnobismo en alguna parte de los consumidores. Todos hemos asistido a espectáculos en restaurantes pidiendo grandes vinos en alto para que todos se enteren lo que están bebiendo. Pero no en el lado de la producción. Para hacer vino hay que estar en el campo y eso calma muchos humos.

Actualmente, ¿en cuántas asesorías está trabajando?

En todas las que me permite mi tiempo, sin desatender nunca a nadie. Ahora, en plena vendimia, me hago 15.ooo kilómetros al mes en coche, para estar en la bodega siempre que el enólogo me necesite. El resto del año voy más tranquilo y puedo atender alguna bodega que solo me pide ensamblar los vinos antes del embotellado.

A la hora de catar un vino, ¿qué es lo que nunca se debe hacer?

Estar condicionado por la etiqueta, la zona o el precio. Hay que catar con la cabeza abierta, buscar en cada copa sus virtudes y reconocer el trabajo bien hecho, sea de donde sea. Hoy en día no hay vinos malos embotellados, a todos se les encuentra algo interesante.