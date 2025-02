El hijo de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina debuta como 'tiktoker'

Hasta no mucho no eras nadie sin tener una cuenta en Facebook. Después, las nuevas generaciones se sumaron a las filas de Instagram y ahora lo que está de moda entre los jóvenes (con permiso de Twitch) es TikTok. Y si no que se lo digan a Pablo Urdangarin .

El hijo de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina ha debutado como pablito.urdangito en esta red social donde se comparten vídeos de todo tipo. Ya ha publicado dos grabaciones: en la primera imita a un tiktoker conocido y aparece con gafas, una gorra y unos airpods, y en la segunda, el joven de 20 años se mueve al ritmo de la música.

Urdangarin, durante un partido GTRES

Urdangarin cuenta en esta red social con más de 4.000 seguidores, entre los que se encontraría Carla Vigo , sobrina de la Reina Letizia y aficionada a TikTok. Sus hermanos Miguel e Irene también tienen cuenta, aunque en su caso no está abierta al público. Victoria de Marichalar es otra de las que tienen un perfil en esta red.

El nieto de Don Juan Carlos y Doña Sofía vive en Barcelona donde estudia un grado de empresas en la European University. El resto de sus horas entrena en el Barça de balonmano, el equipo en el que militó su padre. Su sueño es hacerse un nombre en este deporte que tantas alegrías le ha dado a su familia.