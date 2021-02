Sálvame El llamamiento desesperado de la hija (no reconocida) del cantante Francisco a su padre Fue en el año 2008 cuando la joven consiguió ser reconocida ante un juez como hija biológica del cantante

A finales de año salió a la luz nuevos datos sobre la pelea judicial que desde hace años enfrenta al cantante Francisco González Sarriá (61 años) con su hija ilegítima Naomi González Apolinar. Fue en el año 2008 cuando la joven consiguió ser reconocida ante un juez como hija biológica del cantante, a pesar de que Francisco reiteró en numerosas ocasiones que no conocía a la joven de «absolutamente nada»: « Esa niña no es mi hija. Según la ley sí, y yo lo respeto, pero la ley a veces se puede equivocar». Hasta ahora y a pesar del constante rechazo público de su padre hacia ella, Naomi nunca se había pronunciado para exigir su atención.

Hasta esta tarde cuando ha acudido al plató de 'Sálvame' para hablar por primera vez frente a las cámaras de televisión para exigir la justicia y la verdad sobre su padre. «Llevo muchísimos años esperando. Para mí todo esto es muy doloroso y quiero solucionarlo de la mejor manera posible», ha asegurado que acude a ese programa en concreto porque su padre lo suele ver. «¿Has tenido una infancia feliz?», le ha preguntado Jorge Javier Vázquez. «He sido feliz pero me ha faltado la figura paterna. He crecido con la lucha de mi madre porque mi padre me reconociese», ha confesado.

También ha contado que la madre del artista sí que tenía contacto con ella, la llamaba muy a menudo para ver cómo estaba e incluso la consideraba su nieta «hasta que mi padre le cambió el número de teléfono y no volví a saber nada de ella».

«¿Cómo crees que va a reaccionar tu padre ante esta entrevista?», le ha preguntado el presentador. «Creo que no muy bien pero a mí me gustaría. Si quiere conocerme yo le voy a dar una segunda oportunidad. Si su perdón es sincero, puede que le perdone y puede que tenga una buena relación con él», ha contestado. «¿Cómo has imaginado el primer encuentro con Francisco?», le ha preguntado Jorge Javier. «De pequeña siempre soñé con tener un padre pero veía las cosas que decía de mí y nunca he pensado que fuese un reencuentro bonito... pasaron los años y nunca me llamó, me buscó o intentó tener una relación conmigo», ha confesado la joven.

Tras esto, 'Sálvame' ha emitido una entrevista que el hermano de Francisco, Juan Ramón, ofreció a 'Sábado Deluxe' en mayo de 2018 asegurando que él era el verdadero padre de la pequeña. «Esto me parece vergonzoso la verdad. Yo tengo claro que él no es mi padre porque mi madre me lo ha dicho y entonces la palabra de este hombre para mí no vale nada», ha contestado a las imágenes. «Mi madre nunca me ha hablado de Juan Ramón y que nunca conoció a este señor».

«Francisco yo solo te pido una prueba de ADN porque quiero que salga la verdad porque él tiene dudas. No quiero ni tu dinero ni aprovecharme de ti, solo confirmar que eres mi padre. No me gustaría estar toda la vida con el rechazo. Quiero la verdad», ha dicho mirando a la cámara.